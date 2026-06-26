Почему викинги покинули свое поселение в Гренландии: обнаружена неожиданная причина

Викинги около 400 лет жили на юге Гренландии, но затем решили оттуда сбежать. Прошлые исследования показали, что это связано со снижением температуры воздуха. Но оказалось, что это не так.

Викинги основали Восточное поселение на юге Гренландии в 985 году нашей эры, но уже в начале XV века, то есть примерно через 400 лет, они его покинули навсегда. Долгое время ученые точно не знали, почему. Авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances, назвали, как они считают истинную причину того, почему викинги покинули Гренландию. И это неожиданная причина, пишет IFLScience.

Ученые долгое время считали, что викинги покинули Восточное поселение в Гренландии из-за снижения температуры воздуха. В XIV веке на Земле начался Малый ледниковый период, когда средняя температура снизилась примерно на 2 градуса. И это привело к настоящей катастрофе. Многие реки и прибрежные моря замерзли, что парализовало торговлю. Также пострадало сельское хозяйство, ведь стало сложнее выращивать урожай и содержать скот. Это часто приводило к массовому голоду.

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Разные данные показывали, что в Гренландии могло быть даже холоднее, чем, например, в Европе, а потому викинги просто не выдержали такого снижения температуры, которое привело к упадку сельского хозяйства. И это заставило их покинуть Гренландию.

Но авторы исследования отмечают, что эти данные были получены из мест, расположенных далеко от поселения викингов. Используя новые геологические данные из мест фактического проживания викингов в Гренландии, ученые выяснили, что снижение температуры воздуха не было главной причиной того, что викинги уплыли с острова.

Анализ осадочных пород в одном из местных озер позволил определить изменение температуры и доступности воды в данном регионе за последние 2000 лет. Оказалось, что на юге Гренландии в начале Малого ледникового периода температура не слишком сильно снизалась. На протяжении всего времени существования Восточного поселения она фактически не менялась. Но доступность воды становилась все ниже и реже. Проще говоря регион все больше был подвержен масштабным засухам.

Более засушливые условия, как считают ученые, привели к упадку сельского хозяйства, в частности скотоводства. Викингам все сложнее и сложнее собирать урожай и содержать скот. Предполагается, что викинги охотились на морских млекопитающих, но это был опасное занятие и еды все равно не хватало. К тому же у побережья Гренландии стал накапливаться морской лед, что грозило отрезать викингов от континентальной Европы.

Поэтому, как говорят ученые, викинги в конце концов были вынуждены покинуть свое поселение в Гренландии.

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