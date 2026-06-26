Пять бомбардировщиков США исчезли в Бермудском треугольнике: последнее сообщение пилотов пугает

Эскадрилья бомбардировщиков Grumman TBM Avenger исчезла недалеко Флориды, в печально известно Бермудском треугольнике. Загадку углубляют последние сообщения пилотов.

5 декабря 1945 года эскадрилья из пяти американских торпедоносцев-бомбардировщиков Grumman TBM Avenger вылетала с авиабазы во Флориде для плановых учений. Три часа спустя 14 человек бесследно исчезли. Также исчез отправленный на поиски другой самолет с экипажем из 13 человек. Ни обломков самолетов, ни тел за 81 год не было обнаружено. Странные последние сообщения командира эскадрильи только усиливают загадку. Эта катастрофа стала одним из первых загадочных событий, породивших легенду о Бермудском треугольнике, пишет Popular Mechanics.

Пять самолетов вылетели с авиабазы во Флориде в 14:10 по местному времени для учебной миссии. На четырех самолетах было по три члена экипажа, на пятом — двое. Самолеты отправились на восток к Багамским островам, чтобы сбросить учебные бомбы в море и вернуться обратно.

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Примерно через 90 минут, после завершения учений, эскадрилья повернула на север, чтобы вернуться на авиабазу. И начало началось самое странное.

Чарльз Тейлор, командир эскадрильи, передал на базу сообщение: "Сушу не видно, погода ухудшается, мы сбились с курса". Тейлор также сообщил о неисправности компасов.

В течение 10 минут царила тишина. Когда пилоты снова связались с базой, то диспетчеры услышали не голос Тейлора, а какого-то пожилого мужчины.

"Мы не можем найти запад. Мы не можем определить направление. Все выглядит странно, даже океан", — сказал неизвестный пилот.

После этого диспетчеры слышали переговоры пилотов между собой, которые требовали от командира лететь на запад, к Флориде, но Тейлор повел эскадрилью на восток. Таким образом самолеты оказались в печально известном Бермудском треугольнике.

После длительного радиомолчания диспетчеры снова услышали странный голос, который лишь немного напоминал голос Тейлора.

"Мы не можем определить, где находимся. Думаем, мы примерно в 350 километрах от базы. Похоже, мы входим в бурлящий поток, мы заблудились. Мы можем упасть, у нас заканчивается топливо". Это было последнее сообщение пилотов.

Для того, чтобы спасти экипаж эскадрильи был отправлен самолет Martin PBM Mariner с 13 людьми на борту. Всего через 10 минут с ним была потеряна связь.

После того, как шесть самолетов необъяснимым образом пропали недалеко от побережья Флориды, ВМС США в течение пяти дней проводили поиски на огромной площади в океане. Ни обломков самолетов, ни тел не было обнаружено. Даже через 81 год ничего не нашли поисковые группы.

Официального заключения о судьбе этих самолетов не существует. Ведущая теория предполагает, что Тейлор дезориентировался из-за меняющейся погоды. Во второй половине дня у берегов Флориды разразился шторм с ураганными ветрами, имевшими скорость 120 км/ч. Предполагается, что Тейлор повел эскадрилью дальше от Флориды пока у самолетов не закончилось топливо и они разбились. Но это произошло в районе Бермудского треугольника.

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