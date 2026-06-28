У центрі Чумацького Шляху зірки поводяться дивно: прихований об’єкт, якого ніхто ніколи не бачив

У центрі нашої галактики розташовані три групи зірок із дивними характеристиками. Вчені вважають, що їхню природу може пояснити прихована чорна діра.

У центрі Чумацького Шляху було виявлено три групи дивних зірок, які знаходяться поблизу центральної чорної діри Стрілець A*. Усі ці зірки відрізняються одна від одної, рухаються по-різному, але мають схожий вік. Астрономи дійшли висновку, що поведінку та властивості цих зірок пояснює чорна діра середньої маси, яку ще ніколи не бачили. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

Найближче до центральної чорної діри галактики Чумацький Шлях під назвою Стрілець A* розташована група під назвою S-зірки. Вони здебільшого мають витягнуті, еліптичні орбіти, які небезпечно наближають зірки до чорної діри. У їхньому розподілі є дивний, незрозумілий пробіл, який називають зоною уникнення.

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Далі розташована група масивних зірок, які обертаються за годинниковою стрілкою і знаходяться у відносно впорядкованому диску поза орбітами S-зірок.

Третя група — це зірки, що знаходяться за межами цього диска, які рухаються по різних орбітах і обертаються проти годинникової стрілки.

Існує багато гіпотез, що пояснюють поведінку цих груп зірок окремо, але тепер астрономи змогли пояснити дивну поведінку всіх трьох груп разом.

У своє моделювання вчені включили чорну діру середньої маси. Її маса у кілька сотень або тисячу разів перевищує масу Сонця. У моделі всі ці зірки народилися разом в одному диску з газу та пилу, і всі оберталися всередині цього диска.

Але прихована чорна діра своєю гравітацією могла чинити сильний вплив на всі зірки в диску. Найбільше постраждали найвіддаленіші зірки, які почали обертатися в іншому напрямку. Вплив чорної діри також розділив зірки на три групи та створив зону уникнення.

Нагадуємо, що астрономи знають про існування чорних дір зіркової маси та надмасивних чорних дір, які знаходяться в центрі галактик. Проблема полягає в тому, що ніхто ніколи не бачив чорних дір середньої маси, хоча припускається, що вони існують.

І все ж автори дослідження вважають, що прихована чорна діра розташована в центрі зоряного скупчення IRS-13E, яке знаходиться поблизу центру Чумацького Шляху. Якщо вона там є, то це пояснює таємницю центру нашої галактики, вважають астрономи.

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