В центре Млечного Пути звезды ведут себя странно: скрытый объект, который никогда не видели

В центре нашей галактики находятся три группы звезд со странными характеристиками. Ученые считают, что объяснить их природу может скрытая черная дыра.

В центре Млечного Пути были обнаружены три группы странных звезд, которые находятся близко к центральной черной дыре Стрелец A*. Все эти звезды отличаются друг от друга, двигаются по-разному, но имеют схожий возраст. Астрономы пришли к выводу, что эти поведение и свойства этих звезд объясняет черная дыра средней массы, которую еще никогда не видели. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

Ближе всего к центральной черной дыре галактики Млечный Путь под названием Стрелец A* находится группа под названием S-звезды. Они в основном имеют вытянутые, эллиптические орбиты, которые опасно приближают звезды к черной дыре. В их распределении есть странный, необъяснимый пробел, называемый зоной избегания.

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Далее находится группа массивных звезд, которые вращается по часовой стрелке и расположены они в относительно упорядоченном диске вне орбит S-звезд.

Третья группа представляет собой звезды за пределами этого диска, которые движутся по разным орбитам и вращаются против часовой стрелки.

Есть много гипотез, объясняющих поведение этих групп звезд по отдельности, но теперь астрономы смогли объяснить странное поведение всех трех групп вместе.

В свое моделирование ученые ввели черную дыру средней массы. Ее масса в несколько сотен или тысячу раз превышает массу Солнца. В модели все эти звезды родились вместе в одном диске из газа и пыли, и все вращались внутри этого диска.

Но скрытая черная дыра своей гравитацией могла оказать сильное влияние на все звезды в диске. Больше всего пострадали самые внешние звезды, которые начали вращаться в другом направлении. Влияние черной дыры также разделило звезды на три группы и создало зону избегания.

Напоминаем, что астрономы знают о существовании черных дыр звездной массы и сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центре галактик. Проблема в том, что никто никогда не видел черных дыр средней массы, хотя предполагается, что они существуют.

И все же авторы исследования считают, что скрытая черная дыра находится в центре звездного скопления IRS-13E, которое находится вблизи центра Млечного Пути. Если она там есть, то это объясняет тайну центра нашей галактики, считают астрономы.

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