"Тень" эволюции: для человека долгая жизнь имеет плохие последствия

Ученые подтвердили правильность одной из концепций, связанных с эволюцией человека и старением. Выводы неутешительные. И все же есть шанс сделать старость людей лучше.

Сейчас во многих частях мира пожилые люди составляют большую долю населения. Люди стали жить дольше, и в то же время старость проходит с проблемами со здоровьем. Оказалось, что существует неразрывная связь между старением и ухудшением здоровья. Но ученые считают, что есть шанс улучшить ситуацию. Исследование опубликовано в журнале Nature Reviews Genetics, пишет ScienceAlert.

Эволюционные генетики проанализировали несколько огромных генетических массивов, включающих данные сотен тысяч людей, чтобы проверить концепцию, которая существует с середины XX века. Она называется "тень естественного отбора". Это идея о том, что естественный отбор, осуществляемый эволюционным давлением, то есть выживанием сильнейших, обусловлен необходимостью размножения вида.

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"Тень естественного отбора" связана с эволюционными теориями старения и утверждает, что эволюционное давление на индивида уменьшается по мере его старения, в результате чего образуется "тень" времени, когда не учитывается селективная приспособленность. В течение поколений это приводит к накоплению неадаптивных мутаций в старости, поскольку старение не способствует улучшению репродуктивной функции.

Эта "тень" негативно влияет на здоровье в пожилом возрасте. Во-первых, вредные генетические мутации не отсеиваются эволюцией в старости. Во-вторых, гены, полезные в молодости и вредные в пожилом возрасте, сохраняются. Например, если ген увеличивает риск рака в пожилом возрасте, но помогает иметь детей в 20-30 лет, это хороший компромисс с эволюционной точки зрения.

В результате исследования ученые подтвердили правильность этой концепции. Хотя люди стали жить дольше, в глубокой стрости они имеют все больше проблем со здоровьем из-за "тени" эволюции.

Ученые говорят, что более глубокое понимание процесса старения с эволюционной точки зрения дает подсказки о том, как можно изменить этот процесс.

Существует заманчивая перспектива того, что могут быть способы в некоторой степени изменить приоритеты организма, а значит более долгая жизнь может стать более комфортной, говорят исследователи. По сути, возможно, есть способы обратить вспять последние "тени ест естественного отбора".

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