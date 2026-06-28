На Марсе люди будут эволюционировать иначе: как изменится тело человека

Красная планета представляет собой совершенно иную среду обитания, чем Земля. Эта суровая планета может стать новым домом для землян, но их тела, вероятно изменятся навсегда.

Эволюционный биолог Скотт Соломон исследует, как могут выглядеть будущие поколения землян, которые родятся и вырастут на Марсе. Ученый имеет некоторое представление о том, как жизнь на Марсе может повлиять на нашу эволюцию как вида, пишет Sky at Night Magazine.

Скотт Соломон говорит, что эволюция человека продолжается все время и ее нельзя легко остановить. Мутации генов являются важной частью эволюции. У каждого новорожденного человека в среднем 60 мутаций в той части генома, которая отвечает за определенную функцию. Эти мутации позволяют современным детям адаптироваться к меняющемуся миру.

Вполне вероятно, что количество полетов к космосу в ближайшем будущем будет расти. Также существует высокая вероятность, что в течение ближайших нескольких десятилетий люди создадут постоянные поселения сначала на Луне, а затем на Марсе. Там люди будут жить постоянно и рожать детей, которые появятся в совершенно новых условиях для человека.

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Гравитация на Марсе составляет примерно 38% от земной и чем дольше находится человек в условиях с более низкой гравитацией, тем больше изменений происходит в его организме.

В таких условиях жидкость начинает неравномерно распределяться по организму и ее слишком много накапливается в верхней части тела, в частности в голове. Хотя на Земле жидкость в основном сконцентрирована в ногах. Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Также низкая гравитация делает мышцы, особенно в нижней части тела, более слабыми. В то же время происходит потеря костной массы, ведь кости теряют свою обычную плотность.

В научной фантастике авторы часто изображают инопланетян высокими и худыми из-за пониженной гравитации. Такими же могут быть и будущие люди на Марсе. Если ребенок рождается на Марсе с генетикой землянина, он будет терять плотность костей на протяжении всей жизни, говорит Соломон.

С другой стороны, у людей с более плотными костями будет больше шансов выжить на Марсе, а значит они могут не выглядеть высокими и худыми.

Ученый считает, что в любом случае эволюция человека на Марсе будет происходить иначе, чем на Земле из-за совокупности факторов, таких как низкая гравитация, повышенная радиация отличия в температуре и другие условия окружающей среды. Но, вероятно, со временем адаптация к этим условиям произойдет. Возможно, будущие люди, живущие на Марсе, будут иметь некоторые отличия от нас, а также не смогут никогда посетить Землю, ведь не смогут на ней находится.

Одним из способов повысить уровень адаптации к условиям Красной планеты может стать генетическая модификация тел людей. Но точное неизвестно, какие генетические изменения следует внести и насколько безопасны эти изменения. Но главным препятствием являются этические соображения, говорит Соломон.

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