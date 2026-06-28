Как в Римской империи строили удивительно прямые дороги: у древних римлян был секрет (фото)

По всей Европе можно встретить остатки римский дорог, которые удивляют тем, что они прямые. Ученые говорят, что сделать такими дороги помогали три инструмента.

Древнеримские инженеры создали обширную сеть дорог по всей Европе, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Многие из этих дорог славились своей исключительной прямотой. Например, Аппиева дорога, соединявшая Рим с городом Брундизий на юге Италии, имела длину более 500 километров, и значительная ее часть была прямой. Также известны подобные примеры в других частях Римской империи. Но как римляне смогли построить такие прямые дороги? Ученые считают, что все дело в трех геодезических инструментах, которые использовали инженеры и строители в Древнем Риме, пишет Live Science.

Когда римляне строили новые дороги, они использовали несколько инструментов для их планирования: диоптр, грома и хоробат, говорит Адриана Панайте из Института археологии в Румынии.

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Поперечный разрез римской дороги Фото: Live Science

Хотя диоптр известен из древних текстов, ни одного образца не было обнаружено во время археологических раскопок. Различные конструкции диоптра включали подставку и дискообразное основание с прикрепленным трубчатым наблюдательным инструментом. Можно было смотреть через трубку и видеть удаленный объект без помех от постороннего света, что обеспечивало лучший обзор.

Хоробат использовался для измерения горизонтальных плоскостей. Он имел длину примерно 6 метров и представлял собой деревянную балку на ножках. Вероятно, к нему были подвешены небольшие грузы, чтобы показать, что балка стоит ровно. Ни один экземпляр хоробата не сохранился. Древние тексты указывают на то, что он служил строительным нивелиром, который помогал устанавливать горизонтальные точки и определять высоту.

Домициева дорога во Франции Фото: Wikipedia

Джозеф Льюис из Кембриджского университета считает, что самым важным инструментом, который использовали римляне при строительстве дорог, был грома. Он использовался при планировании длинных прямых участков дороги.

Хоробат. Реконструкция Фото: Wikipedia

Грома представлял собой вертикальный шест с горизонтальным крестом в форме буквы Х наверху и четырьмя небольшими грузами, свисающими на веревках с концов поперечных балок. Грома был наиболее полезен для определения прямых углов. Римляне использовали этот инструмент, чтобы убедиться, что дорога является прямой.

Грома. Художественная реконструкция Фото: Wikipedia

В то же время Марион Крузе из Университета Цинциннати считает, что нельзя с уверенностью сказать, что все дороги в Римской империи в течение несколько сотен лет ее существования строились с использованием единого метода.

Хотя римские дороги известны своей прямой планировкой, не все из них были такими. Том Бругманс, археолог из Орхусского университета в Дании говорит, что многие дороги действительно были прямыми, но там, где позволял рельеф местности. Если римские инженеры и строители могли изменить рельеф, чтобы построить прямую дорогу, они это делали, например, на равнинах. Но в районах с более сложным рельефом, таких как горные регионы, дороги часто не были прямыми.

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