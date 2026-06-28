Як у Римській імперії будували дивовижно прямі дороги: у стародавніх римлян був секрет (фото)

По всій Європі можна зустріти залишки римських доріг, які дивують своєю прямолінійністю. Вчені стверджують, що три інструменти допомагали зробити ці дороги такими.

Староримські інженери створили розгалужену мережу доріг по всій Європі, у Північній Африці та на Близькому Сході. Багато з цих доріг славилися своєю винятковою прямолінійністю. Наприклад, Аппієва дорога, що з'єднувала Рим із містом Брундизій на півдні Італії, мала довжину понад 500 кілометрів, і значна її частина була прямою. Також відомі подібні приклади в інших частинах Римської імперії. Але як римляни змогли побудувати такі прямі дороги? Вчені вважають, що вся справа в трьох геодезичних інструментах, які використовували інженери та будівельники в Стародавньому Римі, пише Live Science.

Коли римляни будували нові дороги, вони використовували кілька інструментів для їхнього планування: діоптр, грама та хоробат, — розповідає Адріана Панайте з Інституту археології в Румунії.

Відео дня

Поперечний зріз римської дороги Фото: Live Science

Хоча діоптр відомий із стародавніх текстів, під час археологічних розкопок не було виявлено жодного зразка. Різні конструкції діоптра включали підставку та дископодібну основу з прикріпленим трубчастим спостережним приладом. Можна було дивитися крізь трубку й бачити віддалений об’єкт без перешкод від стороннього світла, що забезпечувало кращий огляд.

Хоробат використовувався для вимірювання горизонтальних площин. Він мав довжину приблизно 6 метрів і являв собою дерев’яну балку на ніжках. Ймовірно, до нього були підвішені невеликі вантажі, щоб показати, що балка стоїть рівно. Жоден екземпляр хоробата не зберігся. Стародавні тексти вказують на те, що він слугував будівельним нівеліром, який допомагав встановлювати горизонтальні точки та визначати висоту.

Доміцієва дорога у Франції Фото: Wikipedia

Джозеф Льюїс із Кембриджського університету вважає, що найважливішим інструментом, який використовували римляни під час будівництва доріг, був гром. Його застосовували під час планування довгих прямих ділянок дороги.

Хоробат. Реконструкція Фото: Wikipedia

Грома являла собою вертикальний стовп із горизонтальним хрестом у формі літери Х нагорі та чотирма невеликими вантажами, що звисали на мотузках з кінців поперечних балок. Грома була найбільш корисною для визначення прямих кутів. Римляни використовували цей інструмент, щоб переконатися, що дорога є прямою.

Грома. Художня реконструкція Фото: Wikipedia

Водночас Маріон Крузе з Університету Цинциннаті вважає, що не можна з упевненістю стверджувати, що всі дороги в Римській імперії протягом кількох сотень років її існування будувалися за єдиною технологією.

Хоча римські дороги відомі своїм прямим плануванням, не всі з них були такими. Том Бругманс, археолог з Орхуського університету в Данії, зазначає, що багато доріг дійсно були прямими, але лише там, де це дозволяв рельєф місцевості. Якщо римські інженери та будівельники могли змінити рельєф, щоб побудувати пряму дорогу, вони це робили, наприклад, на рівнинах. Але в районах зі складнішим рельєфом, таких як гірські регіони, дороги часто не були прямими.

Інші новини науки