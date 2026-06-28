Два горбатих кити встановили абсолютний рекорд: пропливли майже половину планети (фото)

Вчені виявили двох горбатих китів, які здійснили окремі рекордні переходи між Австралією та Бразилією. При цьому вони рухалися в протилежних напрямках.

Вчені виявили, що два унікальні горбаті кити встановили рекорди дальності плавання — вони подолали майже 15 000 кілометрів. Один кит рухався від узбережжя Австралії до узбережжя Бразилії, а другий — у зворотному напрямку. Ці кити подолали більшу відстань, ніж будь-який відомий горбатий кит. Дослідження опубліковано в журналі Royal Society Open Science, пише Phys.

Горбаті кити відомі тим, що пересуваються океанами на великі відстані за передбачуваними маршрутами. Зазвичай ці шляхи міграції вони переймають від своїх матерів. У теплі місяці горбаті кити харчуються крилем і дрібною рибою, а взимку розмножуються у тропічних водах.

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Сірі кити відомі тим, що пересуваються океанами на великі відстані за передбачуваними маршрутами Фото: phys.org

Вченим складно відстежувати переміщення горбатих китів, адже вони більшу частину життя проводять під водою. Автори нового дослідження проаналізували понад 19 000 фотографій горбатих китів, зібраних за останні 40 років різними дослідницькими групами. І вони виявили за характерними мітками на хвостах двох унікальних горбатих китів у місцях розмноження поблизу Австралії та Бразилії.

Виявилося, що один кит проплив майже 15 000 кілометрів від узбережжя Австралії до узбережжя Бразилії, а другий — у зворотному напрямку. Вчені не знають точного маршруту цих китів, але зазначають, що це найдальше плавання горбатих китів в історії.

Вчені виявили за характерними мітками на хвостах двох унікальних горбатих китів у місцях розмноження поблизу Австралії та Бразилії Фото: phys.org

Один горбатий кит вирушив у 2003 році з місця розмноження поблизу Бразилії та прибув до місця розмноження поблизу Австралії у 2025 році. Другий горбатий кит здійснив подорож у зворотному напрямку у 2007 році й прибув до місця призначення у 2019 році.

За словами вчених, зазвичай горбаті кити не переміщуються між місцями розмноження, тому незрозуміло, чому ці два кити вирушили у свої рекордні подорожі. Можливо, вони відокремилися від основної групи китів, а потім вирішили повернутися туди, звідки прийшли.

Автори дослідження зазначають, що дані про ці рекордні подорожі морських тварин свідчать про те, що горбаті кити можуть плавати набагато далі, ніж передбачалося.

Це дуже незвичайне явище — коли два горбатих кити подолали майже половину планети, зазначають вчені. Можливо, таке переміщення пов’язане зі зміною клімату, що впливає на розподіл популяцій тварин, якими харчуються горбаті кити.

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