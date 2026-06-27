Раніше про це ніхто не знав: у тілах їжаків виявлено небезпечні частинки — це викликає занепокоєння

Дослідники щойно виявили мікропластик у посліді їжаків — вони спробували визначити джерело цих небезпечних частинок, і результат виявився досить тривожним.

У 2021 році вчені зібрали 189 зразків посліду їжаків із приватних садів та реабілітаційних центрів по всій Великій Британії. Результати показали, що мікропластик міститься в 19% зразків. Попри те, що їжаки офіційно занесені до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, ніхто не знав, що їжаки поглинають мікропластик, пише Science Alert.

У ході нового дослідження вчені зосередилися на тому, щоб з’ясувати, звідки береться цей мікропластик, і дослідили раціон тварин. Відомо, що європейські їжаки харчуються безхребетними, зокрема жуками, равликами, слимаками, дощовими черв’яками, гусеницями та мокрицями. Вчені проаналізували тисячі зразків безхребетних і ґрунту з 51 ділянки в графстві Сассекс, Велика Британія.

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Результати показали, що мікропластик широко поширений серед різних видів тварин та типів місцевості. Вчені пішли далі й проаналізували корми, якими європейських їжаків годують у реабілітаційних центрах та на присадибних ділянках — результати виявили мікропластик. Таким чином, вчені виявили, що їжа, яку споживають люди, є основною причиною відвідування європейськими їжаками присадибних ділянок. Багато їжаків навіть стали залежними від неї, особливо восени та взимку.

Зазначимо, що корм, який використовують для їжаків, часто є кормом для котів, собак або їжаків. Вчені проаналізували 38 марок для тестування в різних цінових категоріях. Результати показали, що мікропластик було виявлено у 29 із 38 протестованих кормів для домашніх тварин.

Цікаво, що сухий корм містив більше пластику на грам, але тварини зазвичай з’їдають набагато більші порції вологого корму. Як наслідок, вологий корм може призвести до більшого загального споживання мікропластику. Результати виглядають ще тривожніше, оскільки в кормах для домашніх тварин виявлено більше мікропластику, ніж у продуктах харчування для людини.

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