Диких шимпанзе вперше зняли на відео, коли вони грали на "барабанах": вчені у шоці

В Африці було помічено диких шимпанзе, які відбивали ритми на деревах — вчені проаналізували відео й були здивовані.

Ще у 2022 році вчені помітили в Африці диких шимпанзе, які відбивали ритми на деревах за допомогою рук і ніг. Тварини стукають по великих коренях, що розходяться від основи дерева, створюючи глибокі, резонансні удари, які можуть розноситися на відстань понад кілометр лісом, пише Science Focus.

Дослідження показало, що цей барабанний дріб є формою дистанційного зв’язку. Команда також виявила, що у шимпанзе в Уганді є індивідуальні стилі гри на барабанах і що тварини використовують їх, щоб повідомити іншим членам своєї групи, де вони перебувають.

У подальшому дослідженні було проаналізовано понад 370 барабанних ритмів у шести популяціях шимпанзе, і виявилося, що гра на барабанах також варіюється залежно від місцезнаходження. Наприклад, шимпанзе в Західній Африці, як правило, грають на барабанах рівномірними ударами — як удар бас-барабана в техно-треку; водночас шимпанзе у Східній Африці чергують коротші та довші інтервали між ударами.

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Вчені також виявили, що деякі мавпи використовували інструменти під час гри на барабанах, кидаючи каміння у стовбури дерев, щоб створити глухі удари, яким часто передують гучні "хрипи".

Цю "рок-музику" нещодавно зафіксували у шимпанзе в Гвінеї-Бісау, і дослідники припускають, що це може бути прикладом складної культури шимпанзе, коли молоді тварини наслідують кидання каменів у старших членів групи.

Тепер вчені вважають, що здатність людей грати та насолоджуватися ритмічною музикою, ймовірно, бере свій початок від наших еволюційних предків. Втім, почуття ритму спостерігається не лише у приматів. Наприклад, пальмовий какаду хапає лапою палички або стручки з насінням і ритмічно стукає ними по деревах. Це унікальна поведінка серед усіх видів, яку самці пальмових какаду використовують для приваблення самок або для позначення своєї території. До речі, тварини також виготовляють власні барабанні палички, ретельно обточуючи паличку або стручок із насінням до бажаного розміру та форми.

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