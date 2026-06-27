Уникайте вишні та винограду: які фрукти можна давати собакам, а які — не варто

Дослідники назвали фрукти та ягоди, які можуть стати чудовим ласощами для ваших улюбленців, а також ті, яких варто уникати.

Люди та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, і за цей час тварини встигли стати найкращими друзями людини. Однак у нас досі залишаються питання щодо того, які фрукти та ягоди можна давати собакам, а яких слід уникати, пише Earth.com.

Дослідники розповіли, чи варто давати собакам банани, яблука, полуницю, виноград, апельсини та інші фрукти. Без сумніву, собаки — хижаки: їхні зуби призначені для споживання м’яса, але це зовсім не означає, що вони не можуть їсти іншу їжу. Комерційні корми для собак, як правило, виготовляються з різних фруктів, овочів, м’яса та злаків. Але деякі люди також годують своїх собак домашньою їжею — у цьому випадку раціон повинен включати не тільки м’ясо, а й деякі інші продукти.

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Експерти нагадують, що будь-яка їжа може спричинити розлад шлунка, тому важливо отримати дозвіл ветеринара, перш ніж змінювати раціон улюбленця. І все ж, давайте розглянемо найпопулярніші фрукти.

Банани

Це чудовий низькокалорійний ласощі для собак. Банани багаті на калій, вітамін B6 та вітамін C. Однак вони не повинні становити основу раціону вашої собаки — у них занадто багато цукру. За словами вчених, банани підходять як перекус, ласощі та частина збалансованого домашнього раціону. Втім, важливо не давати собакам бананову шкірку.

Яблука

Ще один хороший низькокалорійний перекус для собак. Насіння та стебла шкідливі для тварин, як і для людей, але м’якоть — чудовий ласощі. Яблука також є чудовим джерелом вітамінів А і С, і вони можуть допомогти освіжити подих вашої собаки. Втім, яблука не повинні бути основою раціону улюбленця.

Виноград

Вчені попереджають, що виноград є токсичним для собак. Виноград та родзинки, навіть у невеликих кількостях, можуть стати причиною смерті собак будь-якого віку, породи та статі.

Полуниця

Свіжа полуниця — чудова закуска для собаки, але консервована полуниця або полуниця у сиропі занадто солодкі для тварин. Полуниця — чудова альтернатива жирним або солоним ласощам, які можуть спричиняти неприємний запах з рота у вашої собаки.

Чорниця

Ці ягоди багаті на антиоксиданти і можуть стати смачним солодким доповненням до раціону вашого улюбленця. Але зацукрована, консервована або у вигляді сиропу чорниця надто солодка, і її слід уникати. Водночас заморожена чорниця — чудовий низькокалорійний делікатес для вашої собаки влітку.

Ожина та малина

Ожина та малина — чудові ласощі для собак. Вони багаті на антиоксиданти та містять менше цукру, ніж багато інших фруктів.

Персики, нектарини та інші кісточкові

Персики, абрикоси, нектарини, сливи та інші кісточкові фрукти, як правило, безпечні для собак у невеликих кількостях. Однак кісточка персика є токсичною.

Вишня

Ветеринари, як правило, радять уникати цих ягід. Вишня, що впала, не становить особливих проблем, але вишня потенційно небезпечна для собак. Кісточки, плодоніжки та листя вишні, а також мараскинової вишні містять ціанід.

Кавун, диня

Кавуни, медові дині та інші види динь можна час від часу давати як ласощі здоровим собакам. Однак дині часто містять дуже багато цукру та клітковини — їх надлишок шкідливий для собак. Зазначимо, що шкірку та насіння кавунів і динь слід видаляти.

Цитрусові

Більшості собак не подобається кислий смак цитрусових. Хоча грейпфрути, апельсини та інші цитрусові загалом безпечні для тварин. Високий вміст лимонної кислоти в грейпфрутах у будь-якому разі шкідливий для вашої собаки. Водночас мандарини та апельсини можуть зацікавити вашого улюбленця — але кісточки та шкірку слід видаляти.

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