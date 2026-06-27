Избегайте вишни и винограда: какие фрукты можно давать собакам, а какие — не стоит

Исследователи назвали фрукты и ягоды, которые могут стать отличным лакомством для ваших питомцев, а каких стоит избегать.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок и за это время животные успели стать лучшими друзьями человека. Однако у нас все еще остались вопросы о том, какие фрукты и ягоды можно давать собакам, а каких следует избегать, пишет Earth.com.

Исследователи рассказали, стоит ли давать собакам бананы, яблоки, клубнику, виноград, апельсины и другие фрукты. Без сомнения, собаки — хищники: их зубы предназначены для поедания мяса, но это вовсе не значит, что они не могут есть другую пищу. Коммерческие корма для собак, как правило, изготавливаются из различных фруктов, овощей, мяса и злаков. Но некоторые люди также кормят своих собак домашней едой — в этом случае рацион должен включать не только мясо, но и некоторые другие продукты.

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Эксперты напоминают, что любая пища может вызвать расстройство желудка, а потому важно получить разрешение ветеринара, прежде чем менять рацион питомца. И все же, давайте рассмотрим наиболее популярные фрукты.

Бананы

Это отличное низкокалорийное лакомство для собак. Бананы богаты калием, витамином B6 и витамином C. Однако они не должны быть основой рациона вашей собаки — в них слишком много сахара. По словам ученых, бананы подходят в качестве перекуса, лакомства и части сбалансированного домашнего рациона. Впрочем, важно не давать собакам банановую кожуру.

Яблоки

Еще один хороший низкокалорийный перекус для собак. Семена и стебли вредны для животных, как и для людей, но мякоть — отличное лакомство. Яблоки также являются отличным источником витаминов А и С, и они могут помочь освежить дыхание вашей собаки. Впрочем, яблоки не должны быть основой рациона питомца.

Виноград

Ученые предупреждают, что виноград — токсичен для собак. Виноград и изюм, даже в небольших количествах, могут убить собак любого возраста, породы и пола.

Клубника

Свежая клубника — отличная закуска для собаки, но консервированная клубника или клубника в сиропе слишком сладкие для животных. Клубника — отличная альтернатива жирным или соленым лакомствам, которые могут вызывать неприятный запах изо рта у вашей собаки.

Черника

Эти ягоды богаты антиоксидантами и могут стать вкусным сладким дополнением к рациону питомца. Но засахаренная, консервированная или сиропообразная черника слишком сладкая, и ее следует избегать. В то же время замороженная черника — отличное низкокалорийное лакомство для вашей собаки летом.

Ежевика и малина

Ежевика и малина — отличное лакомство для собак. Они богаты антиоксидантами и содержат меньше сахара, чем многие другие фрукты.

Персики, нектарины и другие косточковые

Персики, абрикосы, нектарины, сливы и другие косточковые фрукты, как правило, безопасны для собак в небольших количествах. Однако косточка персика токсична.

Вишня

Ветеринары, как правило, советуют избегать этих ягод. Упавшая вишня не представляет особых проблем, но вишня потенциально опасна для собак. Косточка, плодоножки и листья вишни, а также мараскиновой вишни содержат цианид.

Арбуз, дыня

Арбузы, медовые дыни и другие виды дынь можно давать в качестве лакомства здоровым собакам время от времени. Однако дыни часто содержат очень много сахара и клетчатки — их избыток вреден для собак. Отметим, что кожу и семена арбузов и дынь следует удалять.

Цитрусовые

Большинству собак не нравится кислый вкус цитрусовых. Хотя грейпфруты, апельсины и другие цитрусовые в целом безопасны для животных. Высокое содержание лимонной кислоты в грейпфрутах в любом случае вредно для вашей собаки. В то же время мандарины и апельсины могут заинтересовать вашего питомца — но косточки и кожуру следует снимать.

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