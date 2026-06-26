Очаровательную песчаную кошку заметили там, где ее быть не должно: как они попали в Ливию (видео)

Песчаные кошки хорошо замаскированы в пустыне, однако теперь ученые неожиданно заметили их в Ливии, где, как ранее было известно, они не обитали.

Удивительное видео, снятое в 2017 году, привело к научному исследованию. На кадрах отчетливо видно, как очаровательная песчаная кошка сворачивается калачиком под тенистым растением. Такое поведение может казаться вполне стандартным для песчаных кошек, но есть и нечто любопытное — кадры были сняты в Ливии, где песчаные кошки, как считалось ранее, не живут, пишет IFLScience.

По словам фотографа дикой природы Мохаммада Альмунтасира, когда он впервые опубликовал видео, никто не поверил, что оно было снято в Ливии. Многие отрицали, что это возможно, но фотограф продолжать настаивать на своем — животные действительно обитают в нескольких местах Ливии, одно из них находится всего в 70 км от Зинтана.

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Песчаная кошка (Felis margarita) — единственный в мире вид кошачьих, приспособленный к жизни в пустынных условиях, но ранее считалось, что она имеет широкое, но весьма ферментированное распространение в Северной Африке и юго-западной части Центральной Азии. Эта нехватка информации может быть частично связана с самими песчаными кошками, поскольку они невероятно хорошо замаскированы под песок пустыни. В Ливии также действуют контрабандные группировки, что делает обследование местности сложным и опасным, помимо суровых условий пустыни Сахара.

И все же, исследователь Фирас Хайдер из Университета Сола Плаатже в Южной Африке связался с фотографом дикой природы. Вместе они разработали методику обследования местности с использованием GPS-координат и фотографий. Команда объединилась с местными туарегскими общинами, которые хорошо знают ландшафт, чтобы помочь найти песчаных кошек.

Результаты показали первые подтвержденные случаи обнаружения песчаных кошек в Ливии, включая 1 встреч в одном конкретном районе страны, который может быть ареалом обитания вида. Команда также выявила один вид, скрывающийся в пустыне — сахарского полосатого хорька (Poecilictis libyca), который, в сочетании с исследованиями из Туниса и Алжира, имеет гораздо более широкое распространение, чем считалось ранее. Ученые отмечают, что хорька заметили в восьми новых местах, семь из которых находятся за пределами известного ареала вида.

Ученые также обнаружили, что как песчаная кошка, так и хорек продавались на рынках либо в качестве домашних животных, либо для использования в традиционной медицине.

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