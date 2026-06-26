Смех не менялся последние миллионы лет: все это время люди и обезьяны хихикали одинаково (видео)

Новое исследование предполагает, что люди и человекообразные обезьяны хихикали похожим образом с момента своего отделения от эволюционного дерева.

В новом исследовании команда из Уорикского университета в Англии изучила видео, на которых ученые пощекотали 13 содержащихся в неволе обезьян, в том числе горилл, орангутанов, шимпанзе и бонобо. Далее эти записи сравнили с недавно записанным смехом четырех маленьких детей, которых щекотали и которые играли дома, пишет Science Alert.

Результаты указывают на то, что смех людей и человекообразных обезьян следует схожим ритмам, с регулярными интервалами между приступами смеха — объединяющая нить, отражающая их связь с общим предком. По словам автора исследования, приматолога Кьяры Де Грегорио, в некотором смысле люди и человекообразные обезьяны очень похожи, так как последние 15 миллионов лет смеемся подобным образом.

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Известно, что смех передает чувство радости. Многие животные способны, как известно, умеют смеяться, но их хихиканье не так точно соответствует человеческим моделям. Например, когда исследователи щекочут крыс, те реагируют ультразвуковыми писками.

Годами ученые пытались понять, как эволюционировал смех — исследователи изучали мимику животных, но меньше внимания уделялось тому, как звучит смех. Результаты указывают на то, что в сравнении с обезьянами, человеческий смех стал быстрее и сложнее. Например, человеческий смех звучит по-разному в зависимости от контекста — от вежливого смешка среди коллег до громкого хохота в кругу близких.

По словам Бриттани Флоркевич, изучавшей коммуникацию животных в Лионском колледже, результаты нового исследования показывают, что эти смешки эволюционировали, чтобы наилучшим образом соответствовать различным социальным формам жизни животных.

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