Популяции косаток меняются неожиданным образом: живут на одной территории, но совсем разные

В водах вокруг штата Вашингтон обитают две группы косаток — наблюдения показывают, что киты ведут совершенно разный образ жизни.

У побережья Вашингтона в США обитают две совершенно разные группы косаток: киты обитают на в одних и тех же холодных проливах Салишского моря, но при этом ведут очень разный образ жизни. Например, одна группа косаток питается исключительно рыбой, тогда как другая — охотится на тюленей и других морских млекопитающих, пишет Earth.com.

В новом анализе ученые изучили данные об этих двух популяциях китов, собранные за последние 50 лет. Команда сосредоточилась на записях с 1978 по 2022 год, а затем ученым удалось построить статистические модели для определения вероятного местоположения каждого вида кита в любой конкретный день или месяц.

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Известно, что южные популяции косаток питаются почти исключительно лососем и находятся под угрозой исчезновения. Они перемещаются большими, сплоченными семейными группами, которые остаются вместе на всю жизнь. Косатки Бигга — совсем другие животные. Они охотятся на тюленей, морских львов и морских свиней и перемещаются небольшими группами по обширным участкам океана.

Наблюдения показали, что в 2024 году осталось всего 73 южные популяции, в сравнении с 98 в 1990-х годов. Напротив, популяция китов вида Биггс с 2010 года ежегодно увеличивается примерно на 3-4%. Южные популяции испытывают трудности уже долгое время, а многие из них были отловлены для аквариумов в 1970-х годах — увы, популяция так и не смогла восстановиться в полной мере.

По словам ведущего автора исследования Зои Рэнда, научного сотрудника в области морских и экологических исследований в Вашингтонском университете, они с коллегами наблюдали увеличение числа мигрирующих особей с течением времени, однако они не наблюдали явного снижения или общего увеличения численности южных популяций. Таким образом, ученые пришли к выводу, что присутствие китов здесь гораздо более изменчиво.

Модели показали, насколько нестабильна эта тенденция на самом деле. Численность южных косаток достигла пика примерно в 2001 году, когда средняя вероятность их обнаружения составила 70%, и упала до минимума около 23% в 2019 году. В то же время численность косаток Биггса продолжает расти. Команда считает, что одной из причин, вероятно, является пища. Дело в том, что численность тюленей и морских львов вдоль побережья Вашингтона восстановилась, что дает этим хищникам, питающимся млекопитающими, гораздо больше пищи.

Наиболее резкий сдвиг наблюдается летом: с июня по август численность южных косаток оставалась относительно стабильной в течение десятилетий, а затем снизилась после 2016 года. Тем временем численность косаток Биггса продолжала расти в каждый сезон. Теперь эти две тенденции указывают в противоположных направлениях в течение календарного года.

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