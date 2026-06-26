Прорыв в лечении рака: странное существо из Арктики может уничтожить меланому (видео)

Исследователи обнаружили, что странное антарктическое существо может стать катализатором прорыва в лечении рака.

Новое исследование показывает, что ключ к лечению рака кожи может лежать в одном из самых отдаленных и негостеприимных мест на Земле. Ученые обнаружили в Антарктиде вид асцидий, который производит бактерию, содержащую токсичное соединение, способное убивать клетки меланомы. Еще более важно то, что это соединение не вредит другим клеткам человека, пишет Science Focus.

По словам одного из руководителей исследования, профессора химии Университета Южной Флориды Билла Бейкера, эта избирательность имеет решающее значение в разработке лекарств, потому что вы хотите лечить болезнь, не причиняя вреда пациенту.

Відео дня

Согласно статистике, ежегодно от меланомы, самой серьезной формы рака кожи, умирает около 57 000 человек, а к 2040 году эта цифра может возрасти до 96 000. Наибольшие показатели заболеваемости наблюдаются среди людей со светлой кожей в Австралии и Новой Зеландии, затем в Западной Европе, но лекарство может находиться гораздо южнее.

Отметим, что асцидии представляют собой мешковидные морские беспозвоночные, которые, как правило, обитают на наклонном морском дне. Известно, что асцидии в Антарктиде, как и большая часть жизни на континенте, эволюционировали в течение миллионов лет, чтобы справляться с суровыми условиями, вырабатывая химические защитные механизмы, которые могут отпугивать хищников и болезни.

В новом исследовании ученые провели шесть недель в Антарктиде, собирая этих существ на глубине около 24 метров подо льдом. Эта миссия осложнялась изменчивым состоянием моря, плохой видимостью и периодически встречающимися тюленями-леопардами. Теперь, вернувшись на сушу, исследователи изучают ДНК, химию и биологию морских асцидий.

К слову, морские асцидии — не единственные необычные существа, предлагающие решение проблем борьбы с раком. Ранее ученые обнаружили, что голый землекоп, похоже, полностью не восприимчив к раку. А яд скорпиона содержит соединение, которое может помочь в борьбе с наиболее агрессивным видом рака мозга.

Другие новости науки

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.