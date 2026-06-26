Суперзвезда среди рептилий: туатар впервые стал отцом в возрасте 111 лет (видео)

Известный во всем мире Туатар, по имени Генри, впервые стал отцом в возрасте 111 лет, чем шокировал своих смотрителей.

Туатары (Sphenodon punctatus) странные во всех отношениях: эти животные могут жить до 137 лет, что делают их одними из самых долгоживущих рептилий в мире. Они также являются одними из немногих самцов в мире, у которых отсутствует пенис. Вместо этого у них есть клоакообразное отверстие, похожее на клоаку у самок, пишет IFLScience.

Одним из наиболее известных в мире туатаров считается самец, по кличке Генри. В 2009 году 111-летний туатар впервые стал отцом, но родительство далось ему непросто. По словам смотрителей, стареющее пресмыкающееся приобрело репутацию "ворчливого старика" — в результате, смотрители были вынуждены содержать его в одиночной камере из-за агрессивного поведения. Когда сотрудники музея впервые познакомили его с самкой по имени Милдред, он дважды откусил ей кончик хвоста.

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Агрессивное поведение туатара Генри продолжалось до тех пор, пока ему не удалили раковую опухоль возле половых органов — либидо самца чудесным образом восстановилось. После спаривания с Милдред, которой на тот момент, как полагают, было за 70, из 12 яиц в музее Те Унуа в Саутленде в Новой Зеландии успешно вылупились 11 детенышей.

Любопытно, что несмотря на внешний вид, туатары вовсе не являются ящерицами. Вместо этого, они являются единственными выжившими представителями древнего отряда рептилий, известного как ринхоцефалы, которые отделились от предков ящериц и змей около 250 миллионов лет назад. Простыми словами, с точки зрения эволюции люди более тесно связаны с кенгуру, чем туатары с ящерицами.

По словам ученых, ринхоцефалы когда-то были распространены по всему миру, единственная выжившая туатара эволюционировала в изоляции на Новой Зеландии — изолированном острове на краю света. Не менее любопытным является и то, что у туатаров на макушке находится "третий глаз". Известный как теменной глаз, он оснащен базовой линзой, сетчаткой и нервными связями, хотя он способен различать только свет и темноту и не может воспринимать полностью сформированные изображения.

Генри был обитателем музея Те Унуа в Саутленде с момента своего прибытия в 1970 году. Однако в 2024 году его вместе с другими туатарами музея перевели в новый вольер в заповедник Квинс-Парк в Инверкаргилле.

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