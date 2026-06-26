Суперзірка серед рептилій: туатар вперше став батьком у віці 111 років (відео)

Відомий у всьому світі туатар на ім’я Генрі вперше став батьком у віці 111 років, чим шокував своїх доглядачів.

Туатари (Sphenodon punctatus) дивні в усіх відношеннях: ці тварини можуть жити до 137 років, що робить їх одними з найдовгоживучіших рептилій у світі. Вони також є одними з небагатьох самців у світі, у яких відсутній пеніс. Натомість у них є клоакоподібний отвір, схожий на клоаку у самок, пише IFLScience.

Одним із найвідоміших у світі туатарів вважається самець на прізвисько Генрі. У 2009 році 111-річний туатар уперше став батьком, але батьківство далося йому нелегко. За словами доглядачів, старіючий плазун зажив репутації "буркотливого старого" — внаслідок чого доглядачі були змушені утримувати його в одиночній камері через агресивну поведінку. Коли співробітники музею вперше познайомили його з самкою на ім’я Мілдред, він двічі відкусив їй кінчик хвоста.

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Агресивна поведінка туатара Генрі тривала доти, доки йому не видалили ракову пухлину поблизу статевих органів — лібідо самця дивовижним чином відновилося. Після спарювання з Мілдред, якій на той момент, як вважають, було за 70, із 12 яєць у музеї Те Унуа в Саутленді в Новій Зеландії успішно вилупилися 11 дитинчат.

Цікаво, що, незважаючи на зовнішній вигляд, туатари зовсім не є ящірками. Натомість вони є єдиними представниками, що вижили, стародавнього ряду рептилій, відомого як ринхоцефали, які відокремилися від предків ящірок і змій близько 250 мільйонів років тому. Простіше кажучи, з точки зору еволюції люди тісніше пов’язані з кенгуру, ніж туатари — з ящірками.

За словами вчених, ринхоцефали колись були поширені по всьому світу, а єдина туатара, що вижила, еволюціонувала в ізоляції на Новій Зеландії — ізольованому острові на краю світу. Не менш цікавим є й те, що у туатарів на маківці розташоване "третє око". Відоме як тім’яне око, воно оснащене базовою лінзою, сітківкою та нервовими зв’язками, хоча здатне розрізняти лише світло й темряву і не може сприймати повністю сформовані зображення.

Генрі мешкав у музеї Те Унуа в Саутленді з моменту свого прибуття у 1970 році. Однак у 2024 році його разом з іншими туатарами музею перевели до нового вольєра в заповіднику Квінс-Парк в Інверкаргіллі.

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