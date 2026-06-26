Чарівну піщану кішку помітили там, де її не мало б бути: як вони потрапили до Лівії (відео)

Піщані кішки добре маскуються в пустелі, проте тепер вчені несподівано помітили їх у Лівії, де, як раніше було відомо, вони не мешкали.

Дивовижне відео, зняте у 2017 році, стало приводом для наукового дослідження. На кадрах чітко видно, як чарівна піщана кішка згортається клубочком під тінистою рослиною. Така поведінка може здаватися цілком типовою для піщаних кішок, але є й дещо цікаве — кадри були зняті в Лівії, де піщані кішки, як вважалося раніше, не мешкають, пише IFLScience.

За словами фотографа дикої природи Мохаммада Альмунтасіра, коли він уперше опублікував відео, ніхто не повірив, що воно було зняте в Лівії. Багато хто заперечував, що це можливо, але фотограф продовжував наполягати на своєму — тварини дійсно мешкають у кількох місцях Лівії, одне з яких розташоване всього за 70 км від Зінтана.

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Піщана кішка (Felis margarita) — єдиний у світі вид котячих, пристосований до життя в пустельних умовах, але раніше вважалося, що він має широке, хоча й досить фрагментарне поширення в Північній Африці та південно-західній частині Центральної Азії. Ця нестача інформації може бути частково пов’язана з самими піщаними кішками, оскільки вони неймовірно добре маскуються під пісок пустелі. У Лівії також діють контрабандні угруповання, що робить обстеження місцевості складним і небезпечним, крім суворих умов пустелі Сахара.

І все ж дослідник Фірас Хайдер з Університету Сола Плаатже в Південній Африці зв’язався з фотографом дикої природи. Разом вони розробили методику обстеження місцевості з використанням GPS-координат і фотографій. Команда об’єдналася з місцевими туарегськими громадами, які добре знають ландшафт, щоб допомогти знайти піщаних кішок.

Результати засвідчили перші підтверджені випадки виявлення піщаних кішок у Лівії, зокрема 1 випадок у певному районі країни, який може бути ареалом проживання цього виду. Команда також виявила один вид, що ховається в пустелі — сахарського смугастого тхора (Poecilictis libyca), який, у поєднанні з дослідженнями з Тунісу та Алжиру, має набагато ширше поширення, ніж вважалося раніше. Вчені зазначають, що тхора помітили у восьми нових місцях, сім із яких знаходяться за межами відомого ареалу виду.

Вчені також виявили, що як піщана кішка, так і тхір продавалися на ринках або як домашні тварини, або для використання в традиційній медицині.

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