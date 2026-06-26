Прорив у лікуванні раку: дивна істота з Арктики може знищити меланому (відео)

Дослідники виявили, що дивна антарктична істота може стати каталізатором прориву в лікуванні раку.

Нове дослідження показує, що ключ до лікування раку шкіри може лежати в одному з найвіддаленіших і найнепривітніших місць на Землі. Вчені виявили в Антарктиді вид асцидій, який виробляє бактерію, що містить токсичну сполуку, здатну знищувати клітини меланоми. Ще важливішим є те, що ця сполука не шкодить іншим клітинам людини, пише Science Focus.

За словами одного з керівників дослідження, професора хімії Університету Південної Флориди Білла Бейкера, ця вибірковість має вирішальне значення для розробки ліків, адже мета полягає в тому, щоб лікувати хворобу, не завдаючи шкоди пацієнту.

Згідно зі статистикою, щороку від меланоми — найсерйознішої форми раку шкіри — помирає близько 57 000 осіб, а до 2040 року ця цифра може зрости до 96 000. Найвищі показники захворюваності спостерігаються серед людей зі світлою шкірою в Австралії та Новій Зеландії, потім у Західній Європі, але ліки можуть знаходитися набагато південніше.

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Зазначимо, що асцидії — це мішкоподібні морські безхребетні, які, як правило, мешкають на похилому морському дні. Відомо, що асцидії в Антарктиді, як і більша частина живих організмів на континенті, еволюціонували протягом мільйонів років, щоб пристосуватися до суворих умов, розвинувши хімічні захисні механізми, які можуть відлякувати хижаків і запобігати захворюванням.

У рамках нового дослідження вчені провели шість тижнів в Антарктиді, збираючи цих істот на глибині близько 24 метрів під льодом. Цю місію ускладнювали мінливий стан моря, погана видимість та періодичні зустрічі з леопардовими тюленями. Тепер, повернувшись на сушу, дослідники вивчають ДНК, хімічний склад та біологію морських асцидій.

До речі, морські асцидії — не єдині незвичайні істоти, які можуть допомогти у боротьбі з раком. Раніше вчені виявили, що голий землекоп, схоже, взагалі не схильний до раку. А отрута скорпіона містить сполуку, яка може допомогти в боротьбі з найбільш агресивним видом раку мозку.

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