Сміх не змінювався протягом останніх мільйонів років: увесь цей час люди та мавпи сміялися однаково (відео)

Нове дослідження припускає, що люди та людиноподібні мавпи сміялися подібним чином з моменту свого відокремлення від еволюційного дерева.

У новому дослідженні команда з Уорікського університету в Англії проаналізувала відео, на яких вчені лоскотали 13 мавп, що утримуються в неволі, зокрема горил, орангутанів, шимпанзе та бонобо. Далі ці записи порівняли з нещодавно записаним сміхом чотирьох маленьких дітей, яких лоскотали і які гралися вдома, пише Science Alert.

Результати свідчать про те, що сміх людей і людиноподібних мавп має схожі ритми з регулярними інтервалами між нападами сміху — це об’єднуюча нитка, що відображає їхній зв’язок із спільним предком. За словами авторки дослідження, приматологині К’яри Де Грегоріо, у певному сенсі люди та людиноподібні мавпи дуже схожі, оскільки останні 15 мільйонів років сміються подібним чином.

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Відомо, що сміх передає відчуття радості. Багато тварин, як відомо, вміють сміятися, але їхнє хихикання не настільки точно відповідає людським зразкам. Наприклад, коли дослідники лоскочуть щурів, ті реагують ультразвуковими писками.

Протягом багатьох років вчені намагалися з’ясувати, як еволюціонував сміх — дослідники вивчали міміку тварин, але менше уваги приділяли тому, як саме звучить сміх. Результати свідчать про те, що порівняно з мавпами людський сміх став швидшим і складнішим. Наприклад, людський сміх звучить по-різному залежно від контексту — від ввічливого посміху серед колег до гучного реготу в колі близьких.

За словами Бріттані Флоркевич, яка вивчала комунікацію тварин у Ліонському коледжі, результати нового дослідження свідчать, що ці звуки еволюціонували, аби якнайкраще відповідати різним соціальним формам життя тварин.

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