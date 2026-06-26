Популяції косаток змінюються несподіваним чином: вони мешкають на одній території, але є зовсім різними

У водах навколо штату Вашингтон мешкають дві групи косаток — спостереження показують, що кити ведуть абсолютно різний спосіб життя.

Біля узбережжя Вашингтона у США мешкають дві абсолютно різні групи косаток: кити мешкають у тих самих холодних протоках Салішського моря, але при цьому ведуть дуже різний спосіб життя. Наприклад, одна група косаток харчується виключно рибою, тоді як інша — полює на тюленів та інших морських ссавців, пише Earth.com.

У новому аналізі вчені дослідили дані про ці дві популяції китів, зібрані за останні 50 років. Команда зосередилася на записах за період з 1978 по 2022 рік, а потім вченим вдалося побудувати статистичні моделі для визначення ймовірного місцезнаходження кожного виду кита в будь-який конкретний день або місяць.

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Відомо, що південні популяції косаток харчуються майже виключно лососем і перебувають під загрозою зникнення. Вони переміщуються великими, згуртованими сімейними групами, які залишаються разом на все життя. Косатки Бігга — зовсім інші тварини. Вони полюють на тюленів, морських левів і морських свиней та переміщуються невеликими групами по великих ділянках океану.

Спостереження показали, що у 2024 році залишилося лише 73 південні популяції, порівняно з 98 у 1990-х роках. Натомість популяція китів виду Біггса з 2010 року щороку збільшується приблизно на 3–4 %. Південні популяції вже тривалий час зазнають труднощів, а багато з них були виловлені для акваріумів у 1970-х роках — на жаль, популяція так і не змогла повністю відновитися.

За словами провідної авторки дослідження Зої Ренд, наукової співробітниці у сфері морських та екологічних досліджень у Вашингтонському університеті, вона разом із колегами спостерігала збільшення кількості мігруючих особин з плином часу, проте вони не зафіксували явного зменшення чи загального збільшення чисельності південних популяцій. Таким чином, вчені дійшли висновку, що присутність китів у цьому регіоні є набагато мінливішою.

Моделі показали, наскільки нестабільною є ця тенденція насправді. Чисельність південних косаток досягла піку приблизно у 2001 році, коли середня ймовірність їх виявлення становила 70%, і впала до мінімуму — близько 23% — у 2019 році. Водночас чисельність косаток Біггса продовжує зростати. Команда вважає, що однією з причин, ймовірно, є їжа. Справа в тому, що чисельність тюленів і морських левів уздовж узбережжя Вашингтона відновилася, що дає цим хижакам, які харчуються ссавцями, набагато більше їжі.

Найбільш різкий зсув спостерігається влітку: з червня по серпень чисельність південних косаток залишалася відносно стабільною протягом десятиліть, а потім знизилася після 2016 року. Тим часом чисельність косаток Біггса продовжувала зростати кожного сезону. Зараз ці дві тенденції вказують у протилежні напрямки протягом календарного року.

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