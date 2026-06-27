Дивний спосіб сказати, що ти несмачний: чому світлячки світяться у темряві (відео)

Дослідники розповіли, що насправді змушує світлячків світитися вночі — таким чином вони приваблюють своїх і відлякують хижаків.

Більшість людей на Землі знають, що світлячки світяться в темряві, але чому вони це роблять? Це питання, над яким багато хто замислюється, але, за словами вчених, відповідь на нього надзвичайно складна, пише Popular Science.

За словами професора ентомології Університету штату Північна Кароліна Клайда Соренсона, попри свою назву, світлячки — це не мухи й не комахи. Насправді вони є біолюмінесцентними жуками — простіше кажучи, вони природним чином виробляють світло за допомогою особливої хімічної реакції.

Відомо, що в тілах світлячків міститься особлива органічна сполука — люциферин. Ця сполука з’єднується з киснем та ферментом, відомим як люцифераза, у нижній частині черевця комахи, викликаючи біохімічну реакцію, яка створює світло. Колір цього світла варіюється від жовтого та зеленого до рідкісних синіх відтінків.

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Попередні дослідження показали, що світлячки процвітають у теплих, вологих регіонах, особливо поблизу лісів, полів та боліт. Найпоширенішим вважається східний світлячок або світлячок Великої Ведмедиці (Photinus pyralis). Зазначимо, що цей вид легко зловити, оскільки він зазвичай активний, коли навколо багато людей. Крім того, жуки літають повільно й низько над землею, а тому їх легко зловити.

Чому світлячки світяться?

За словами професора Соренсона, світіння світлячків залежить від стадії їхнього розвитку. Наприклад, личинки блимають, щоб попередити потенційних хижаків триматися подалі. Простіше кажучи, яскраве світіння є сигналом того, що жуки несмачні. Цей захисний механізм відомий як апосематичний сигнал. До речі, світлячки дійсно несмачні — це пов’язано з групою токсичних стероїдів, які називаються люцибуфагінами. Люцибуфагіни можуть бути навіть смертельними для маленьких ящірок.

Водночас світлячки також блимають, щоб спілкуватися та приваблювати представників свого виду. Вчені вважають, що предки сучасних світлячків, ймовірно, світилися лише на стадії личинки. Але за десятки мільйонів років дорослі комахи перейняли цю здатність випромінювати світло, перетворивши її на складний шлюбний ритуал.

Професор Соренсон зазначає, що у більшості світлячків самці використовують певний малюнок спалахів. Простіше кажучи, вони літають у потрібний час ночі й подають правильний сигнал, який самка може побачити й відповісти на нього спалахом.

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