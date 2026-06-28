Невідома сила: інша зірка наблизилася до Сонця, і це змінило Сонячну систему

Дослідження показало, що приблизно 2,5 мільйона років тому зірка HD 7977 наблизилася до Сонця на невелику відстань і спричинила руйнівні наслідки, які помітні й досі.

Космічний телескоп Gaia дав астрономам змогу краще зрозуміти рух і розподіл зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях. Виявилося, що між Сонячною системою та сусідніми зірками відбуваються взаємодії. Астрономи з Планетологічного інституту (США) виявили, що зближення зірки HD 7977 із Сонцем близько 2,5 мільйонів років тому спричинило різке збільшення утворення комет у Сонячній системі. Досі, як вважають вчені, нові комети проникають у внутрішню частину Сонячної системи завдяки цій події, пише IFLScience.

Вчені дійшли висновку, що зірка, схожа на Сонце, HD 7977, у сузір’ї Кассіопеї, приблизно 2,5 мільйона років тому наблизилася до Сонця на відстань 6000–10000 астрономічних одиниць, що призвело до появи потужного потоку нових довгоперіодичних комет у внутрішній частині Сонячної системи. 1 астрономічна одиниця — це відстань від Землі до Сонця, або 150 мільйонів кілометрів.

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Довгоперіодичні комети — це комети з орбітами, які тривають мільйони років, і зазвичай вони прилітають із зовнішньої частини Сонячної системи, яка називається Хмарою Оорта. Зазвичай гравітація диска нашої галактики є основною силою, що змушує крижані об’єкти у зовнішній частині Сонячної системи змінювати свої орбіти та спрямовувати їх у внутрішню частину Сонячної системи.

Довгоперіодичні комети — це комети з орбітами, які тривають мільйони років, і зазвичай вони прилітають із зовнішньої частини Сонячної системи Фото: newburytoday.co.uk

Нове дослідження показало, що гравітація зірки HD 7977 тимчасово домінувала над гравітацією галактики та призвела до викиду довгоперіодичних комет ближче до Сонця. При цьому вчені вважають, що навіть зараз відчувається вплив гравітації HD 7977, який впливає на рух комет сильніше, ніж гравітація Чумацького Шляху. І це дуже незвично, кажуть астрономи. Також, за їхніми словами, зараз ми є свідками останньої стадії такого рідкісного кометного потоку.

Однак є один нюанс. Вчені вирішили провести моделювання, щоб побачити, як проходження зірки вплине на популяцію комет і який розподіл ми маємо спостерігати. Хоча спостереження відповідають ідеї впливу зірки, змодельовані орбіти комет насправді не схожі на ті, що спостерігаються. Можливо, вчені не беруть до уваги деякі важливі фізичні явища.

Астрономи вважають, що Сонячна система може бути складнішою, ніж передбачалося. Можливо, невідомі сили впливають на потоки комет. Щоб з'ясувати, що насправді відбувається, вченим потрібно дочекатися публікації нових даних телескопа Gaia про рух зірок, яка відбудеться через 6–12 місяців.

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