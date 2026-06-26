Континенти та життя на Землі могли з’явитися раніше: цьому завадили прибульці з космосу

На думку вчених, постійні удари з космосу протягом мільйонів років не дали змоги земній корі затвердіти, що надовго відклало формування перших континентів.

Земля сформувалася приблизно 4,5 мільярда років тому, але наступні 500 мільйонів років історії планети оповиті таємницею. Занадто мало гірських порід збереглося з тих часів. Більша частина найдавнішої кори Землі зникла. Хоча вважається, що причиною цього є рух літосферних плит, автори нового дослідження пропонують інше пояснення. Рання кора Землі так і не змогла сформуватися у щось стабільне. І винні в цьому астероїди, які падали на Землю протягом сотень мільйонів років. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише ScienceAlert.

Якщо майже неможливо знайти гірські породи, які існували понад 4 мільярди років тому, то як можна дізнатися про найдавнішу історію нашої планети? Вчені стверджують, що для цього можна використовувати гірські породи з Місяця, а також спостереження за його поверхнею.

Відео дня

Протягом мільярдів років на Місяць постійно падають астероїди, що змінюють його кору. А в період від 4,5 мільярда до 4 мільярдів років тому всі небесні тіла Сонячної системи зазнавали інтенсивного бомбардування астероїдами.

Вчені стверджують, що дослідження місячних порід та поверхні Місяця дає уявлення про те, що відбувалося з земною корою на самому початку її історії.

Згідно з моделюванням, протягом сотень мільйонів років на Землю падали астероїди, і в результаті ударів виділялася величезна кількість енергії та тепла. Ця енергія та тепло поширювалися в кору та мантію Землі. Це призвело до підйому величезної кількості розплавлених порід вгору. Таким чином, кора нашої планети перебувала в частково розплавленому стані. Це ускладнювало затвердіння земної кори в довговічні літосферні плити й не давало змоги утворитися першим континентам, вважають вчені.

Лише після того, як земна кора стала стабільнішою та твердішою, розпочався процес руху плит, що призвів до появи перших континентів. Якби не астероїди, континенти, ймовірно, з’явилися б на сотні мільйонів років раніше.

З огляду на те, що рух літосферних плит є найважливішим чинником для виникнення та розвитку життя на Землі, живі організми могли б з’явитися на нашій планеті раніше. Принаймні теоретично.

Інші новини науки