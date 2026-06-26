Континенты и жизнь на Земле могли появиться раньше: помешали пришельцы из космоса

Постоянные удары из космоса в течение миллионов лет не позволили коре Земли затвердеть, что отложило формирование первых континентов на длительное время, считают ученые.

Земля сформировалась примерно 4,5 миллиарда лет назад, но дальнейшие 500 миллионов лет истории планеты покрыты тайной. Слишком мало горных пород осталось с тех пор. Большая часть самой ранней коры Земли исчезла. Хотя читается, что причиной этого является движение литосферных плит, авторы нового исследования предлагают другое объяснение. Ранняя кора Земли так и не смогла сформироваться во что-либо стабильное. И виноваты в этом астероиды, которые падали на Землю в течение сотен миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет ScienceAlert.

Если почти невозможно найти горные породы, которые существовали более 4 миллиардов лет назад, то как можно узнать о самой ранней истории нашей планеты? Ученые говорят, что для этого можно использовать горные породы с Луны, а также наблюдения за ее поверхностью.

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Луна постоянно подвергается падению астероидов в течение миллиардов лет, которые меняет ее кору. А в период между 4,5 миллиарда лет и 4 миллиарда лет назад все миры Солнечной системы подвергались интенсивной бомбардировке астероидами.

Ученые говорят, что исследование лунных пород и поверхности Луны показывает, что происходило с корой Земли в самом начале ее истории.

Согласно моделированию, в течение сотен миллионов лет на Землю падали астероиды и в результате ударов виделось огромное количество энергии и тепла. Эта энергия и тепло распространялись в кору и мантию Земли. Это привело к подъему огромного количества расплавленных пород вверх. Таким образом кора нашей планеты находилась в частично расплавленном состоянии. Это усложняло затвердевание земной коры в долгоживущие литосферные плиты и не давало создавать первые континенты, считают ученые.

Только после того, как ора Земли стала более стабильной и твердой начался процесс движения плит, что привело к появлению первых континентов. Если бы не астероиды, вероятно, континенты появились бы на сотни миллионов лет раньше.

Учитывая то, что что движение литосферных плит является важнейшим компонентом для появления и развития жизни на Земле, то живые организмы могли бы появиться раньше на нашей планете. По крайней мере теоретически.

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