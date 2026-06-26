На Марсе обнаружен подземный мир: обитаемых планет может быть больше, чем считается (фото)

Новое открытие предполагает, что для появления жизни на каменистой планете не обязательно должны происходить те же геологические процессы, что и на Земле.

Ученые из Оксфордского университета с помощью данных уже неработающего космического аппарата InSight обнаружили, что на Марсе существовали огромные, похожие на земные, подземные магматические системы. Хотя для этого требуется наличие тектоники плит, как на Земле, чего на Марсе нет. Это открытие показывает, что гораздо больше, чем принято считать, каменистых планет могут быть обитаемыми. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

На Земле есть тектонические плиты, которые двигаются и создают сложный вулканизм, а также помогли ранее создать континенты. На Марсе нет тектонических плит, а значит его вулканизм должен быть относительно простым. В коре Марсе не должно быть обширных долгоживущих магматических каналов, как на Земле. Это также значит, что кора Марса должна быть проще, чем на нашей планете.

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Ученые из Оксфордского университета с помощью данных уже неработающего космического аппарата InSight обнаружили, что на Марсе существовали огромные, похожие на земные, подземные магматические системы Фото: NASA

Но данные о недрах Марса, полученные аппаратом InSight с помощью сейсмических волн, созданных землетрясениями, показывают иную картину. Ученые обнаружили, что примерно в 24 км под поверхностью Марса находится загадочная граница, которая делит кору на две части имеет разный состав горных пород.

Ученые предположили, что в огромном подземном резервуаре магмы более тяжелые минералы опускаются на дно, а более легкие поднимаются наверх. В конечном итоге более плотные кристаллы накапливаются на дне, а оставшийся расплав становится насыщенным кремнеземом. Используя термодинамическое моделирование ученые проверили свою идею и обнаружили, что в недрах Марса скрывается обширная магматическая система, которой не должно быть.

Внутренняя структура Марса Фото: ScienceAlert

Ученые обнаружили, что под загадочной границей на глубине 24 км находятся породы богатые железом и магнием, но с низким содержанием кремнезема. А выше этой границы находятся породы, которые содержат более высокую долю кремнезема. Аналогичное разделение пород наблюдается в коре Земли и связано с движением плит и вулканизмом.

Это открытие предполагает, что на Марсе существует обширная подземная магматическая система, которая провоцирует появление геологических процессов, как на Земле. Эта система может простираться на сотни и даже тысячи километров по северному полушарию Марса.

Эти геологические процессы тесно связаны с тем, как на планетах формируются атмосферы, океаны и потенциально пригодные для жизни условия. Считалось, что появления этих условий необходима тектоника плит, но как показывает исследование, без нее можно обойтись.

Это не значит, что на Марсе есть или была жизнь, хотя это возможно. По слова мученых, это означает, что на большем количестве, чем предполагалось, каменистых планет может существовать жизнь.

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