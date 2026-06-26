В США появился новый язык: на нем говорят только в одном городе

В последние десятилетия в Майами формируется уникальный коктейль из испанского и английского языков.

В некоторых районах Майами, Флорида, в результате культурного смешения носителей испанского и английского языков появляется новый язык. Об этом заявили по результатам исследования Лингвисты из Флоридского международного университета в Майами, пишет IFLScience.

По словам ученых новый язык в Майами является скорее диалектом английского языка, которым пользуются в основном испаноязычные жители. Хотя его также используют и носители английского языка.

Языковое смешение возникло в результате десятилетий иммиграции в Майами и в штат Флорида вообще жителей испаноязычных стран, прежде всего из Кубы.

Майами, с его преимущественно испаноязычным населением, считается одним из самых двуязычных городов в США.

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Как показывает исследование, в последние десятилетия испанский язык смешался с американским диалектом английского языка, что привело к созданию нового, уникального диалекта.

Лингвисты считают, что это прекрасный пример того, как человеческие языки постоянно меняются под влиянием исторических и социальных условий.

По словам ученых, для этого диалекта характерны некоторые уникальные произношения, некоторые грамматические различия и различия в словах, которые отличают его от английского языка.

Пользователи нового диалекта заимствуют испанские выражения и напрямую переводят их на английский, сохраняя при этом существующую испанскую структуру фразы.

Хотя коктейль из двух языков создан двуязычными людьми, лингвисты отмечают, что некоторые фразы используют и носители английского языка в Майами.

Исследование показало, что новый диалект нормально воспринимают жители Майами. Но люди, живущие за пределами Флориды, считают его чужим или иностранным языком.

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