В США появился новый язык: на нем говорят только в одном городе
В последние десятилетия в Майами формируется уникальный коктейль из испанского и английского языков.
В некоторых районах Майами, Флорида, в результате культурного смешения носителей испанского и английского языков появляется новый язык. Об этом заявили по результатам исследования Лингвисты из Флоридского международного университета в Майами, пишет IFLScience.
По словам ученых новый язык в Майами является скорее диалектом английского языка, которым пользуются в основном испаноязычные жители. Хотя его также используют и носители английского языка.
Языковое смешение возникло в результате десятилетий иммиграции в Майами и в штат Флорида вообще жителей испаноязычных стран, прежде всего из Кубы.
Майами, с его преимущественно испаноязычным населением, считается одним из самых двуязычных городов в США.
Как показывает исследование, в последние десятилетия испанский язык смешался с американским диалектом английского языка, что привело к созданию нового, уникального диалекта.
Лингвисты считают, что это прекрасный пример того, как человеческие языки постоянно меняются под влиянием исторических и социальных условий.
По словам ученых, для этого диалекта характерны некоторые уникальные произношения, некоторые грамматические различия и различия в словах, которые отличают его от английского языка.
Пользователи нового диалекта заимствуют испанские выражения и напрямую переводят их на английский, сохраняя при этом существующую испанскую структуру фразы.
Хотя коктейль из двух языков создан двуязычными людьми, лингвисты отмечают, что некоторые фразы используют и носители английского языка в Майами.
Исследование показало, что новый диалект нормально воспринимают жители Майами. Но люди, живущие за пределами Флориды, считают его чужим или иностранным языком.
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