У США з’явилася нова мова: нею розмовляють лише в одному місті

Протягом останніх десятиліть у Маямі формується унікальний коктейль з іспанської та англійської мов.

У деяких районах Маямі, штат Флорида, внаслідок культурного змішання носіїв іспанської та англійської мов з’являється нова мова. Про це заявили лінгвісти з Флоридського міжнародного університету в Маямі за результатами дослідження, пише IFLScience.

За словами вчених, нова мова в Маямі є, скоріше, діалектом англійської мови, якою користуються переважно іспаномовні мешканці. Хоча нею також користуються й носії англійської мови.

Мовне змішання виникло внаслідок десятиліть імміграції до Маямі та штату Флорида загалом мешканців іспаномовних країн, насамперед з Куби.

Маямі, з його переважно іспаномовним населенням, вважається одним із найбільш двомовних міст у США.

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Як показує дослідження, протягом останніх десятиліть іспанська мова змішалася з американським діалектом англійської мови, що призвело до утворення нового, унікального діалекту.

Лінгвісти вважають, що це чудовий приклад того, як людські мови постійно змінюються під впливом історичних і соціальних умов.

За словами вчених, для цього діалекту характерні певні унікальні особливості вимови, деякі граматичні відмінності та відмінності у словах, які відрізняють його від англійської мови.

Користувачі нового діалекту запозичують іспанські вирази та безпосередньо перекладають їх англійською, зберігаючи при цьому існуючу іспанську структуру речення.

Хоча цей коктейль із двох мов був створений двомовними людьми, лінгвісти зазначають, що деякі фрази використовують і носії англійської мови в Маямі.

Дослідження показало, що мешканці Маямі нормально сприймають цей новий діалект. Однак люди, які мешкають за межами Флориди, вважають його чужою або іноземною мовою.

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