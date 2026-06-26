На Марсі виявлено підземний світ: населених планет може бути більше, ніж вважається (фото)

Нове відкриття свідчить про те, що для виникнення життя на скелястій планеті не обов’язково мають відбуватися ті самі геологічні процеси, що й на Землі.

Вчені з Оксфордського університету за допомогою даних космічного апарата InSight, який уже не працює, виявили, що на Марсі існували величезні підземні магматичні системи, схожі на земні. Хоча для цього потрібна наявність тектоніки плит, як на Землі, чого на Марсі немає. Це відкриття показує, що набагато більше, ніж зазвичай вважається, кам’янистих планет можуть бути придатними для життя. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

На Землі є тектонічні плити, які рухаються і зумовлюють складний вулканізм, а також раніше сприяли утворенню континентів. На Марсі немає тектонічних плит, а отже, його вулканізм має бути відносно простим. У корі Марса не повинно бути великих довгоіснуючих магматичних каналів, як на Землі. Це також означає, що кора Марса має бути простішою, ніж на нашій планеті.

Відео дня

Вчені з Оксфордського університету за допомогою даних, отриманих від космічного апарата InSight, який уже не працює, виявили, що на Марсі існували величезні підземні магматичні системи, схожі на земні Фото: NASA

Однак дані про надра Марса, отримані апаратом InSight за допомогою сейсмічних хвиль, спричинених землетрусами, показують іншу картину. Вчені виявили, що приблизно на глибині 24 км під поверхнею Марса знаходиться загадкова межа, яка розділяє кору на дві частини, що мають різний склад гірських порід.

Вчені припустили, що у величезному підземному резервуарі магми важчі мінерали опускаються на дно, а легші — піднімаються нагору. У підсумку більш щільні кристали накопичуються на дні, а розплав, що залишився, стає насиченим кремнеземом. За допомогою термодинамічного моделювання вчені перевірили свою гіпотезу й виявили, що в надрах Марса прихована велика магматична система, якої не повинно бути.

Внутрішня будова Марса Фото: ScienceAlert

Вчені виявили, що під загадковою межею на глибині 24 км знаходяться породи, багаті на залізо та магній, але з низьким вмістом кремнезему. А вище цієї межі знаходяться породи, які містять більшу частку кремнезему. Аналогічний розподіл порід спостерігається в земній корі й пов’язаний із рухом плит та вулканізмом.

Це відкриття свідчить про те, що на Марсі існує велика підземна магматична система, яка спричиняє геологічні процеси, подібні до тих, що відбуваються на Землі. Ця система може простягатися на сотні й навіть тисячі кілометрів у північній півкулі Марса.

Ці геологічні процеси тісно пов’язані з тим, як на планетах формуються атмосфери, океани та умови, що потенційно придатні для життя. Раніше вважалося, що для виникнення цих умов необхідна тектоніка плит, але, як показує дослідження, без неї можна обійтися.

Це не означає, що на Марсі є або було життя, хоча це можливо. За словами вчених, це означає, що на більшій кількості, ніж передбачалося, скелястих планет може існувати життя.

Інші новини науки