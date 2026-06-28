Два горбатых кита установили абсолютный рекорд: проплыли почти половину планеты (фото)

Ученые обнаружили двух горбатых китов, которые совершили отдельные рекордные перемещения между Австралией и Бразилией. При этом они двигались в противоположных направлениях.

Ученые обнаружили, что два уникальных горбатых кита установили рекорды дальности плавания – они преодолели почти 15 000 километров. Один кит двигался от побережья Австралии к побережью Бразилии, а второй в обратном направлении. Эти киты преодолели большее расстояние, чем любой известный горбатый кит. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science, пишет Phys.

Горбатые киты известны тем, что перемещаются через океаны на длинные расстояния по предсказуемым маршрутам. Обычно эти пути миграции усвоены от их матерей. В теплые месяцы горбатые киты питаются крилем и мелкой рыбой, а зимой размножаются в тропических водах.

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орбатые киты известны тем, что перемещаются через океаны на длинные расстояния по предсказуемым маршрутам Фото: phys.org

Ученым сложно отслеживать движение горбатых китов, ведь они большую част жизни проводят под водой. Авторы нового исследований провели анализ более 19 000 фотографий горбатых китов, собранных за последние 40 лет разными исследовательскими группами. И они обнаружили по характерным отметинам на хвостах двух уникальных горбатых китов в местах размножения возле Австралии и Бразилии.

Оказалось, что один кит проплыл почти 15 000 километров от побережья Австралии к побережью Бразилии, а второй в обратном направлении. Ученые не знают точного маршрута этих китов, но говорят, что это самое дальнее плавание горбатых китов в истории.

Ученые обнаружили по характерным отметинам на хвостах двух уникальных горбатых китов в местах размножения возле Австралии и Бразилии Фото: phys.org

Один горбатых кит отправился в 2003 году из места размножения возле Бразилии прибыл к месту размножения возле Австралии в 2025 году. Второй горбатый кит совершил путешествие в обратном направлении в 2007 году и прибыл к месту назначения в 2019 году.

По словам ученых, обычно горбатые киты не перемещаются между местами размножения, поэтому неясно, почему эти два кита отправились в свои рекордные путешествия. Возможно, они отделились от основной группы китов, а затем решили вернуться туда, откуда пришли.

Авторы исследования говорят, что данные рекордные путешествия морских животных показывают, что горбатые киты могут плавать гораздо дальше, чем предполагалось.

Это очень необычное явление, когда два горбатых кита преодолели почти половину планеты, говорят ученые. Возможно, такое перемещение связано с изменением климата, что влияет распределение популяций животных, которыми питаются горбатые киты.

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