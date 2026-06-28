Неизвестная сила: другая звезда приблизилась к Солнцу и это изменило Солнечную систему

Исследование показало, что примерно 2,5 миллиона лет назад звезда HD 7977 подошла к Солнцу на близкое расстояние и вызвала разрушительные последствия, которые видны до сих пор.

Космический телескоп Gaia позволил астрономам лучше понять движение и распределение звезд в нашей галактике Млечный Путь. Оказалось, что существуют взаимодействия между Солнечной системой и близлежащими звездами. Астрономы из Планетологического института, США, обнаружили, что сближение звезды HD 7977 с Солнцем около 2,5 миллионов лет назад вызвало резкое увеличение образования комет в Солнечной системе. До сих пор, как считают ученые, новые кометы проникают во внутреннюю часть Солнечной системы благодаря этому событию, пишет IFLScience.

Ученые пришли к выводу, что звезда похожая на Солнце, HD 7977, в созвездии Кассиопеи, примерно 2,5 миллиона лет назад приблизилась к Солнцу на расстояние 6000–10000 астрономических единиц, что привело к появлению мощного потока новых долгопериодических комет во внутреннюю часть Солнечной системы. 1 астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца или 150 миллионов километров.

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Долгопериодические кометы — это кометы с орбитами, которые занимают миллионы лет и обычно они прилетают из внешней части Солнечной системы, называемой Облако Оорта. Обычно гравитация диска нашей галактики является основной силой, заставляющей ледяные объекты во внешней части Солнечной системы менять свои орбиты и направлять их во внутреннюю часть Солнечной системы.

Долгопериодические кометы — это кометы с орбитами, которые занимают миллионы лет и обычно они прилетают из внешней части Солнечной системы Фото: newburytoday.co.uk

Новое исследование показало, что гравитация звезды HD 7977 временно доминировала над гравитацией галактики и привела к выбросу долгопериодических комет ближе к Солнцу. При этом ученые считают, что даже сейчас ощущается влияние гравитации HD 7977, которое воздействует на движение комет сильнее, чем гравитация Млечного Пути. И это очень необычно, говорят астрономы. Также, по их словам, сейчас мы являемся свидетелями последней стадии такого редкого кометного потока.

Однако есть один нюанс. Ученые решили провести моделирование, чтобы увидеть, как прохождение звезды повлияет на популяцию комет и какое распределение мы должны наблюдать. Хотя наблюдения соответствуют идее вмешательства звезды, смоделированные орбиты комет на самом деле не похожи на наблюдаемые. Возможно, ученые упускают из виду некоторые важные физические явления.

Астрономы считают, что Солнечная система может быть сложнее, чем предполагалось. Возможно, неизвестные силы влияют на потоки комет. Чтобы выяснить, что происходит на самом деле ученым нужно дождаться публикации новых данных телескопа Gaia о движении звезд, которая состоится через 6-12 месяцев.

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