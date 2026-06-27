Никто не знал этого прежде: в телах ежей найдены опасные частицы — это тревожит

Исследователи только что обнаружили микропластик в помете ежей — они попытались обнаружить источник опасных частиц, и результат оказался весьма тревожным.

В 2021 году ученые собрали 189 образцов помета ежей из частных садов и реабилитационных центров по всей Великобритании. Результаты оказали, что микропластик содержится в 19% образцов. Несмотря на то, что ежи официально занесены в список находящихся под угрозой исчезновения, никто не знал, что ежи поглощают микропластик, пишет Science Alert.

В ходе нового исследования ученые сосредоточились на том, чтобы понять, откуда берется этот микропластик, и изучили рацион животных. Известно, что европейские ежи питаются беспозвоночными, в том числе жуками, улитками, слизнями, дождевыми червями, гусеницами и мокрицами. Ученые проанализировали тысячи образцов беспозвоночных и почвы с 51 участка в графстве Сассекс, Великобритания.

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Результаты показали, что микропластик широко распространен среди различных видов животных и типов местности. Ученые пошли дальше и проанализировали корма, которыми европейских ежей кормят в реабилитационных центрах и на приусадебных участках — результаты показали микропластик. Таким образом, ученые обнаружили, что еда, используемая людьми, является основной причиной посещения европейскими ежами приусадебных участков. Многие ежи даже стали зависимы от нее, особенно осенью и зимой.

Отметим, что корм, используемый для ежей, часто представляет собой корм для кошек, собак или ежей. Ученые проанализировали 38 марок для тестирования в разных ценовых категориях. Результаты показали, что микропластик был обнаружен в 29 из 38 протестированных кормов для домашних животных.

Любопытно, что сухой корм содержал больше пластика на грамм, но животные обычно съедают гораздо большие порции влажного корма. В результате влажный корм может привести к большему общему потреблению микропластика. Результаты выглядят еще тревожнее, поскольку в кормах для домашних животных обнаружено больше микропластика, чем в продуктах питания для человека.

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