Дикие шимпанзе впервые засняты играющими на "барабанах": ученые в шоке

В Африке были замечены дикие шимпанзе, отбивающие ритмы на деревьях — ученые проанализировали видео и были удивлены.

Еще в 2022 году ученые заметили в Африке диких шимпанзе, которые отбивали ритмы на деревьях с помощью рук и ног. Животные стучат по большим корням, расходящимся от основания дерева, создавая глубокие, резонансные удары, которые могут разноситься на расстояние более километра по лесу, пишет Science Focus.

Исследование показало, что эта барабанная дробь является формой дальней связи. Команда также обнаружила, что у шимпанзе в Уганде есть индивидуальные стили игры на барабанах и животные используют их, чтобы сообщать другим членам своей группы, где они находятся.

Последующее исследование проанализировало более 370 барабанных ритмов в шести популяциях шимпанзе и показало, что игра на барабанах также варьируется в зависимости от местоположения. Например, шимпанзе в Западной Африке, как правило, играют на барабанах с равномерными ударами – как удар бас-барабана в техно-треке; в то же время шимпанзе в Восточной Африке чередуют более короткие и более длинные интервалы между ударами.

Відео дня

Ученые также обнаружили, что некоторые обезьяны использовали инструменты в своей игре на барабанах, бросая камни в стволы деревьев, чтобы создать глухие удары, которым часто предшествуют громкие "хрипы".

Эта "рок-музыка" была недавно задокументирована у шимпанзе в Гвинее-Бисау, и исследователи предполагают, что это может быть примером сложной культуры шимпанзе, когда молодые животные копируют бросание камней у более старших членов группы.

Теперь ученые считают, что способность людей играть и наслаждаться ритмичной музыкой, вероятно, берет свое начало от наших эволюционных предков. Впрочем, чувство ритма наблюдается не только у приматов. Например, пальмовый какаду хватает лапой палочки или стручки с семенами и ритмично постукивает ими по деревьям. Это уникальное поведение среди всех видов, которое самцы пальмовых какаду используют для привлечения самок или для обозначения своей территории. К слову, животные также изготавливают собственные барабанные палочки, тщательно обтачивая палочку или стручок с семенами до желаемого размера и формы.

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