Странный способ сказать, что ты не вкусный: почему светлячки светятся во тьме (видео)

Исследователи рассказали, что на самом деле заставляет светлячков светиться в ночи — таким образом они привлекают своих и отпугивают хищников.

Большинство людей на Земле знают, что светлячки светятся во тьме, но почему они это делают? Это вопрос, над которым многие задумываются, но, по словам ученых, ответ невероятно сложен, пишет Popular Science.

По словам профессора энтомологии в Университете штата Свереная Каролина Клайда Соренсона, несмотря на свое название, светлячки — это не мухи и не насекомые. На самом деле они являются биолюминесцентными жуками — простыми словами, они естественным образом производят свет посредством особой химической реакции.

Известно, что в телах светлячков содержится особое органическое соединение — люциферин. Это соединение соединяется с кислородом и ферментом, известным как люцифераза, в нижней части брюшка насекомого, создавая биохимическую реакцию, которая производит свет. Цвет этого света варьируется от желтого и зеленого до редких синих оттенков.

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Предыдущие исследования показали, что светлячки процветают в теплых, влажных регионах, особенно вокруг лесов, полей и болот. Наиболее распространенным считается восточный светлячок или светлячок Большой Медведицы (Photinus pyralis). Отметим, что этот вид легко поймать, поскольку этот вид, обычно активен, когда вокруг ее много людей. Кроме того, жуки летают медленно и низко над землей, а потому их легко поймать.

Почему светлячки светятся?

По словам профессора Соренсона, свечение светлячков зависит от стадии развития светлячка. Например, личинки мигают, чтобы предупредить потенциальных хищников держаться подальше. Простыми словами, яркое свечение является сигналом, что жуки невкусные. Этот защитный механизм известен как апосематический сигнал. К слову, светлячки действительно невкусные — это связано с группой токсичных стероидов, называемых люцибуфагинами. Люцибуфагины могут быть даже смертельными для маленьких ящериц.

В то же время светлячки также мигают, чтобы общаться и привлекать представителей своего вида. Ученые считают, что предки современных светлячков, вероятно, светились только на стадии личинки. Но за десятки миллионов лет взрослые насекомые переняли эту способность излучать свет, превратив ее в сложный брачный ритуал.

Профессор Соренсон отмечает, что у большинства светлячков самцы используют определенный рисунок вспышек. Простыми словами, они летают в нужное время ночи и подают правильный сигнал, который самка может увидеть и ответить ему вспышкой.

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