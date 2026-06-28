"Тінь" еволюції: для людини довге життя має негативні наслідки

Вчені підтвердили правильність однієї з концепцій, пов’язаних з еволюцією людини та старінням. Висновки невтішні. І все ж є шанс покращити життя людей у похилому віці.

Наразі в багатьох регіонах світу люди похилого віку становлять значну частину населення. Люди стали жити довше, і водночас старість супроводжується проблемами зі здоров’ям. Виявилося, що існує нерозривний зв’язок між старінням і погіршенням здоров’я. Але вчені вважають, що є шанс поліпшити ситуацію. Дослідження опубліковано в журналі Nature Reviews Genetics, пише ScienceAlert.

Еволюційні генетики проаналізували кілька величезних генетичних масивів, що містять дані сотень тисяч людей, аби перевірити концепцію, яка існує з середини XX століття. Вона називається "тінь природного відбору". Це ідея про те, що природний відбір, який здійснюється еволюційним тиском, тобто виживанням найсильніших, зумовлений необхідністю розмноження виду.

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"Тінь природного відбору" пов’язана з еволюційними теоріями старіння і стверджує, що еволюційний тиск на індивіда зменшується у міру його старіння, внаслідок чого утворюється "тінь" часу, коли не враховується селективна пристосованість. Протягом поколінь це призводить до накопичення неадаптивних мутацій у старості, оскільки старіння не сприяє поліпшенню репродуктивної функції.

Ця "тінь" негативно впливає на здоров’я в літньому віці. По-перше, шкідливі генетичні мутації не відсіваються еволюцією в літньому віці. По-друге, гени, корисні в молодості та шкідливі в літньому віці, зберігаються. Наприклад, якщо ген збільшує ризик раку в літньому віці, але допомагає мати дітей у 20–30 років, це хороший компроміс з еволюційної точки зору.

У результаті дослідження вчені підтвердили правильність цієї концепції. Хоча люди стали жити довше, у глибокому сенсі вони мають дедалі більше проблем зі здоров’ям через "тінь" еволюції.

Вчені стверджують, що глибше розуміння процесу старіння з еволюційної точки зору дає підказки щодо того, як можна змінити цей процес.

Існує приваблива перспектива того, що, можливо, існують способи певною мірою змінити пріоритети організму, а отже, довше життя може стати комфортнішим, зазначають дослідники. По суті, можливо, є способи повернути назад останні "тіні природного відбору".

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