На Марсі люди еволюціонуватимуть інакше: як зміниться тіло людини

Червона планета — це зовсім інше середовище існування, ніж Земля. Ця сувора планета може стати новим домом для землян, але їхні тіла, ймовірно, зміняться назавжди.

Еволюційний біолог Скотт Соломон досліджує, як можуть виглядати майбутні покоління землян, які народяться і виростуть на Марсі. Вчений має певне уявлення про те, як життя на Марсі може вплинути на нашу еволюцію як виду, пише Sky at Night Magazine.

Скотт Соломон каже, що еволюція людини триває постійно, і її не можна легко зупинити. Мутації генів є важливою частиною еволюції. У кожного новонародженого в середньому 60 мутацій у тій частині геному, яка відповідає за певну функцію. Ці мутації дозволяють сучасним дітям адаптуватися до мінливого світу.

Цілком ймовірно, що кількість польотів у космос у найближчому майбутньому зростатиме. Також існує висока ймовірність, що протягом найближчих кількох десятиліть люди створять постійні поселення спочатку на Місяці, а потім на Марсі. Там люди житимуть постійно й народжуватимуть дітей, які з’являться на світ у абсолютно нових для людини умовах.

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Гравітація на Марсі становить приблизно 38 % від земної, і чим довше людина перебуває в умовах з нижчою гравітацією, тим більше змін відбувається в її організмі.

За таких умов рідина починає нерівномірно розподілятися по організму, і її надто багато накопичується у верхній частині тіла, зокрема в голові. Хоча на Землі рідина здебільшого зосереджена в ногах. Це може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям.

Крім того, низька гравітація призводить до ослаблення м’язів, особливо в нижній частині тіла. Водночас відбувається втрата кісткової маси, адже кістки втрачають свою звичайну щільність.

У науковій фантастиці автори часто зображують інопланетян високими й худими через знижену гравітацію. Такими ж можуть бути й майбутні люди на Марсі. Якщо дитина народиться на Марсі з генетикою землянина, вона втрачатиме щільність кісток протягом усього життя, каже Соломон.

З іншого боку, у людей із більш щільними кістками буде більше шансів вижити на Марсі, а отже, вони можуть не виглядати високими та худими.

Вчений вважає, що в будь-якому разі еволюція людини на Марсі відбуватиметься інакше, ніж на Землі, через сукупність таких факторів, як низька гравітація, підвищений рівень радіації, перепади температур та інші умови навколишнього середовища. Але, ймовірно, з часом адаптація до цих умов відбудеться. Можливо, майбутні люди, які житимуть на Марсі, матимуть певні відмінності від нас, а також ніколи не зможуть відвідати Землю, адже не зможуть на ній перебувати.

Одним із способів підвищити рівень адаптації до умов Червоної планети може стати генетична модифікація людських тіл. Однак достеменно невідомо, які саме генетичні зміни слід внести та наскільки безпечними є ці зміни. Але головною перешкодою є етичні міркування, каже Соломон.

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