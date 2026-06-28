Атомная подводная лодка США исчезла во время секретной миссии: никто не знает, почему (фото)

Существует несколько теорий, объясняющих гибель подводной лодки USS Scorpion, но ни одна из них не доказана. ВМС США не знают, что произошло на самом деле.

В мае 1968 года при загадочных обстоятельствах в Атлантическом океане затонула американская атомная подводная лодка USS Scorpion. На борту находились 99 членов экипажа. Ни ядерный реактор, ни две торпеды с ядерными боеголовками, ни тела людей так и не были обнаружены. Примерно в 740 км к юго-западу от Азорских островов в Атлантическом океане на глубине 3000 метров были обнаружены обломки подводной лодки. ВМС США до сих пор не знают точную причину затопления USS Scorpion, пишет Popular Mechanics.

USS Scorpion была атомной подводной лодкой, которая предназначалась для длительного пребывания под водой и могла в таком положении развивать большую скорость. В мае 1968 года одна из самых быстрых подводных лодок ВМС США находилась на патрулировании в Средиземном море. На борту находились как обычные торпеды для ударов по вражеским кораблям и подводным лодкам, так и две торпеды МК-45 с ядерными боеголовками.

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20 мая 1968 года капитан USS Scorpion получил приказ провести разведку в районе скопления советских кораблей и подводных лодок рядом с Канарскими островами. Предполагалось, что эта оперативная группа проводит собственную разведывательную операцию, наблюдая за кораблями НАТО в этом районе.

USS Scorpion была атомной подводной лодкой, которая предназначалась для длительного пребывания под водой и могла в таком положении развивать большую скорость Фото: popularmechanics.com

21 мая подводная лодка вышла на связь, сообщив о своем местоположении в нескольких сотнях километров к юго-западу от Азорских островов. Больше USS Scorpion на связь не выходила. Считается, что она затонула 22 мая 1968 года.

О том, что случилась катастрофа ВМС США сообщили только 27 мая и сразу началась поисковая операция, которая завершилась 28 октября 1968 года. Тогда на глубине 3000 метров примерно в 740 км к юго-западу от Азорских островов были обнаружены обломки USS Scorpion. Тела 99 членов экипажа не были обнаружены.Также не нашли ядерный реактор и две торпеды с ядерными боеголовками.

Часть корпуса USS Scorpion Фото: popularmechanics.com

Причина гибели USS Scorpion до сих пор не установлена. ВМС США заявили, что, вероятно, USS Scorpion превысила предельную глубину погружения и затонула по неизвестной причине.

Учитывая тот факт, что капитан гибели USS Scorpion накануне катастрофы сообщал о технических неполадках, существует теория, что лодка получила механическое повреждение и внутрь попала морская вода. Она могла вызвать короткой замыкание в аккумуляторе лодки, что привело к взрыву.

Наиболее популярная теория гласит, что внутри лодки взорвалась по неустановленной причине одна из торпед типа Mark-35. Возможно, был замечен запуск вражеской торпеды, но оружие USS Scorpion активировалось преждевременно.

Есть также теория, согласно которой атомная подводная лодка была потоплена торпедой, выпущенной советской подводной лодкой или даже американской в результате дружественного огня.

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