Вчені навчили тарганів-кіборгів дихати під водою: планують відправити їх на Марс (фото)

Водолазні костюми дають змогу тарганам перебувати під водою до 3 годин. Це дозволяє використовувати біологічних роботів для дослідження зон стихійних лих, а в майбутньому — і поверхні Марса.

Кібернетичні таргани, якими дистанційно керують за допомогою електричних імплантів, тепер можуть пересуватися під водою завдяки водолазним костюмам, що забезпечують їх киснем. Тепер цих біологічних роботів можна використовувати для пошуку людей, які вижили у затоплених районах. Вчені вважають, що ці таргани також можуть допомогти в дослідженні Червоної планети. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише New Scientist.

5 років тому вчені з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі вперше продемонстрували, що за допомогою електродів, вбудованих у сенсорні органи, можна дистанційно керувати мадагаскарськими тарганами (Gromphadorhina portentosa). Потім у 2024 році вчені продемонстрували, що група з 20 кібернетичних тарганів може координувати свої дії та працювати як єдине ціле.

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Дослідники хотіли створити біологічних роботів, оснащених датчиками, яких можна використовувати для пошуку тих, хто вижив після стихійних лих. Таргани дуже добре підходять для цієї мети завдяки своїм особливостям.

Однак вчені були незадоволені тим, що таргани-кіборги не можуть працювати в затоплених районах. Тому вони надрукували на 3D-принтері спеціальний водолазний костюм для тарганів.

Таргани дихають через дихальні отвори, розташовані на черевці. Водонепроникний костюм захищає черевні дихальні отвори від води. Від костюма відходять крихітні шланги, які безпосередньо з’єднуються з дихальними отворами.

Замість того, щоб подавати тарганам кисень із балона під тиском, вчені використали суміш перекису водню та діоксиду марганцю. Під час реакції цих двох речовин перекис водню розкладається, виділяючи кисень, яким тарган може дихати під водою.Експеримент показав, що таргани-кіборги у водолазному костюмі можуть перебувати під водою до 3 годин на глибині до 50 сантиметрів без будь-яких негативних наслідків.

Вчені вважають, що подібні костюми, пристосовані для роботи в космосі, можна буде використовувати на тарганах-кіборгах, які зможуть досліджувати поверхню Марса. Автори дослідження мають намір створити такі скафандри для біологічних роботів у найближчому майбутньому.

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