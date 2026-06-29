Тараканов-киборгов ученые научили дышать под водой: хотят отправить на Марс (фото)

Водолазные костюмы позволяют тараканам находиться под водой до 3 часов. Это позволяет использовать биологических роботов для исследования зоны стихийных бедствий, а в будущем и поверхности Марса.

Дистанционно управляемые с помощью электрических имплантов кибернетические тараканы теперь могут перемещаться под водой благодаря водолазным костюмам, снабжающим их кислородом. Теперь можно использовать этих биологических роботов для поиска выживающих в затопленных районах. Ученые считают, что эти тараканы также могут помочь в исследовании Красной планеты. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет New Scientist.

5 лет назад ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре впервые продемонстрировали, что с помощью встроенных в сенсорные органы электродов можно дистанционно управлять мадагаскарскими тараканами (Gromphadorhina portentosa). Затем в 2024 году ученые продемонстрировали, что группа из 20 кибернетических тараканов может координировать свои действия и работать как одно целое.

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Исследователи хотели создать биологических роботов, оснащенных датчиками, которых можно использовать для поиска для поиска выживших после стихийных бедствий. Тараканы очень хорошо подходят для этой цели из-за своих особенностей.

Но ученые были недовольны тем, что тараканы-киборги не могут работать в затопленных районах. Поэтому они напечатали на 3D-принтере специальный водолазный костюм для тараканов.

Тараканы дышат через дыхательные отверстия, расположенные на брюхе. Водонепроницаемый костюм защищает брюшные дыхательные отверстия от воды. От костюма отходят крошечные шланги, которые напрямую соединяются с дыхательными отверстиями.

Вместо того чтобы подавать тараканам кислород из баллона под давлением, ученые использовали смесь перекиси водорода и диоксида марганца. При реакции этих двух веществ перекись водорода разлагается, выделяя кислород, которым может дышать таракан под водой.Эксперимент показал, что тараканы-киборги в водолазном костюме могут находиться под водой до 3 часов на глубине до 50 сантиметров без каких-либо негативных последствий.

Ученые считают, что подобные костюмы, приспособленные для работы в космосе, можно будет использовать на тараканах-киборгах, которые могут исследовать поверхность Марса. Авторы исследования намерены создать такие скафандры для биологических роботов в ближайшем будущем.

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