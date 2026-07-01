Загадочный шум мучает людей по всему миру уже 50 лет: ученые нашли его причину

Необъяснимый низкочастотный звук слышат около 2% людей по всему миру начиная с 1970-х годов. Ученые считают, что этот шум не связан с внешними источниками звука и его причина находится намного ближе к людям, чем можно представить.

Начиная с начала 1970-х годов люди в разных регионах планеты начали сообщать о том, что они начали слышать необъяснимый низкочастотный звук, который не слышат другие. В течение более 50 лет выдвигались разные теории о происхождении странного шума. Новое исследование ученых из Германии и Норвегии, опубликованное в журнале PLOS One, предполагает, что источник загадочного шума находится в ушах, пишет ScienceAlert.

Необъяснимый низкочастотный звук слышат около 2% людей по всему миру начиная с 1970-х годов. Ученые ранее предполагали, что этот шум, который не слышат остальные люди может исходить от промышленных предприятий, природных процессов на Земле и даже связан с повышенной чувствительностью к звукам у некоторых людей.

Відео дня

Люди, которые слышат странный шум в ушах, описывают его как постоянный низкочастотный звук, похожий на монотонное гудение. В некоторых случаях этот шум появляется и исчезает.

Многие исследования не выявили очевидной причины появления загадочного шума, и авторы нового исследования решили проверить самые популярные теории экспериментальным путем. Для этого они привлекли к исследованию людей, которые слышат странный звук.

Первая теория заключалась в том, что люди, слышащие шум, обладают необычайно чувствительным низкочастотным слухом. Вторая теорию заключается в том, что люди слышат звук, создаваемый в качестве побочного продукта ушной улиткой. Это главный орган слуха, расположенный во внутреннем ухе. Но тесты не подтвердили эти теории.

Поэтому ученые сделали вывод, что загадочный шум – это неизвестная форма низкочастотного тиннитуса. Это ощущение шума, звона или гула в ушах при отсутствии внешнего источника звука. Ученые не знают, что вызывает тиннитус, и нет лекарства от него.

Ученые считают, что в большинстве случаев низкочастотный шум в ушах создает сама слуховая система тех людей, которые его слышат. То есть источник странного звука часто может находиться внутри слуховой системы, а не во внешнем мире.

Эта идея не нова, но она в основном игнорировалась в пользу внешних источников звука. Возможно, это связано с тем, что шум в ушах обычно воспринимается как высокочастотный звук, или, возможно, потому что низкочастотные звуки легче интерпретировать как внешние, а не внутренние.

Другие новости науки