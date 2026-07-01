UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Наука

"Оружие инопланетян": на снимке NASA c Марса обнаружен странный объект (фото)

"Оружие инопланетян": на снимке NASA c Марса обнаружен странный объект
"Оружие инопланетян": на снимке NASA c Марса обнаружен странный объект | Фото: NASA

Фотография объекта странной формы, сделанная марсоходом NASA, запустила новую волну обсуждений возможности существования инопланетян на Красной планете.

Исследователь потенциальной внеземной жизни на Марсе Скотт Уоринг разместил в социальной сети Х фотографию, сделанную марсоходом Opportunity. Он заявляет, что объект необычной формы является "инопланетным оружием", пишет Daily Mail.

Марсоход Opportunity приземлился в кратере Игл на плато Меридиана на Марсе в январе 2004 года. В июне 2018 года он прекратил свою работу из-за сильной пылевой бури на Красной планете, которая заблокировала солнечный свет, достигающий его солнечных панелей марсохода. NASA пыталось возобновить работу колесного робота, но безуспешно и миссия официально была завершена в феврале 2019 года. Марсоход Opportunity прислал на Землю огромное количество фотографий поверхности Красной планеты и некоторые из них до сих пор появляются в социальных сетях.

Відео дня
"Оружие инопланетян": на снимке NASA c Марса обнаружен странный объект
Уоринг разместил в социальной сети Х фотографию, сделанную марсоходом Opportunity. Он заявляет, что объект необычной формы является "инопланетным оружием"
Фото: NASA

Скотт Уоринг разместил в социальной сети Х фотографию, сделанную марсоходом Opportunity еще в 2014 году. На ней, по утверждению Уоринга изображено "инопланетное оружие" и этот предмет является "доказательством того, что NASA отправило марсоход на Красную планету для поиска инопланетных технологий". При этом Уоринг утверждает, что остальные фотографии с Марса, где также видны "инопланетные технологии" NASA удалило из общего доступа. Уоринг предполагает, что это "оружие" имеет длину примерно 30 см.

"Оружие инопланетян": на снимке NASA c Марса обнаружен странный объект
По утверждению Уоринга этот предмет является "доказательством того, что NASA отправило марсоход на Красную планету для поиска инопланетных технологий"
Фото: NASA

Но некоторые пользователи социальной сети Х заявили, что скорее всего это просто камень причудливой формы. Также пользователи шутят, что это "оружие" предназначено для рук человека, а потому зачем оно инопланетянам?

Учитывая тот факт, что NASA не подтверждает существование внеземной разумной жизни, а также нет пока никаких признаков современной даже простейшей жизни на Марсе, это все же обычный камень. Этот случай является еще одним примером парейдолии.

  • Парейдолия — это зрительная иллюзия, при которой в неодушевленных объектах наш мозг видит знакомые образы, чаще всего человеческие лица или фигуры, а также предметы или животных.

Уоринг уже около десяти лет делится фотографиями камней причудливой формы на Марсе. В 2016 году он заявил, что обнаружил на фотографии, сделанной Opportunity, "ботинок". Уоринг предположил, что "обувь внеземного солдата, который воевал на Марсе". Считается, что это еще один камень необычной формы.

В 2016 году Уоринг заявил, что обнаружил на фотографии, сделанной Opportunity, "ботинок". Уоринг предположил, что "обувь внеземного солдата, который воевал на Марсе"
В 2016 году Уоринг заявил, что обнаружил на фотографии, сделанной Opportunity, "ботинок". Уоринг предположил, что "обувь внеземного солдата, который воевал на Марсе"
Фото: NASA

Другие новости науки