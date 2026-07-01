"Оружие инопланетян": на снимке NASA c Марса обнаружен странный объект (фото)

Фотография объекта странной формы, сделанная марсоходом NASA, запустила новую волну обсуждений возможности существования инопланетян на Красной планете.

Исследователь потенциальной внеземной жизни на Марсе Скотт Уоринг разместил в социальной сети Х фотографию, сделанную марсоходом Opportunity. Он заявляет, что объект необычной формы является "инопланетным оружием", пишет Daily Mail.

Марсоход Opportunity приземлился в кратере Игл на плато Меридиана на Марсе в январе 2004 года. В июне 2018 года он прекратил свою работу из-за сильной пылевой бури на Красной планете, которая заблокировала солнечный свет, достигающий его солнечных панелей марсохода. NASA пыталось возобновить работу колесного робота, но безуспешно и миссия официально была завершена в феврале 2019 года. Марсоход Opportunity прислал на Землю огромное количество фотографий поверхности Красной планеты и некоторые из них до сих пор появляются в социальных сетях.

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Уоринг разместил в социальной сети Х фотографию, сделанную марсоходом Opportunity. Он заявляет, что объект необычной формы является "инопланетным оружием" Фото: NASA

Скотт Уоринг разместил в социальной сети Х фотографию, сделанную марсоходом Opportunity еще в 2014 году. На ней, по утверждению Уоринга изображено "инопланетное оружие" и этот предмет является "доказательством того, что NASA отправило марсоход на Красную планету для поиска инопланетных технологий". При этом Уоринг утверждает, что остальные фотографии с Марса, где также видны "инопланетные технологии" NASA удалило из общего доступа. Уоринг предполагает, что это "оружие" имеет длину примерно 30 см.

По утверждению Уоринга этот предмет является "доказательством того, что NASA отправило марсоход на Красную планету для поиска инопланетных технологий" Фото: NASA

Но некоторые пользователи социальной сети Х заявили, что скорее всего это просто камень причудливой формы. Также пользователи шутят, что это "оружие" предназначено для рук человека, а потому зачем оно инопланетянам?

Учитывая тот факт, что NASA не подтверждает существование внеземной разумной жизни, а также нет пока никаких признаков современной даже простейшей жизни на Марсе, это все же обычный камень. Этот случай является еще одним примером парейдолии.

Парейдолия — это зрительная иллюзия, при которой в неодушевленных объектах наш мозг видит знакомые образы, чаще всего человеческие лица или фигуры, а также предметы или животных.

Уоринг уже около десяти лет делится фотографиями камней причудливой формы на Марсе. В 2016 году он заявил, что обнаружил на фотографии, сделанной Opportunity, "ботинок". Уоринг предположил, что "обувь внеземного солдата, который воевал на Марсе". Считается, что это еще один камень необычной формы.

В 2016 году Уоринг заявил, что обнаружил на фотографии, сделанной Opportunity, "ботинок". Уоринг предположил, что "обувь внеземного солдата, который воевал на Марсе" Фото: NASA

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