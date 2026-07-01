"Зброя інопланетян": на знімку NASA з Марса виявлено дивний об'єкт (фото)

Фотографія об’єкта дивної форми, зроблена марсоходом NASA, викликала нову хвилю дискусій щодо можливого існування інопланетян на Червоній планеті.

Дослідник потенційного позаземного життя на Марсі Скотт Уорінг опублікував у соціальній мережі Х фотографію, зроблену марсоходом Opportunity. Він стверджує, що об’єкт незвичайної форми є "інопланетним зброєю", пише Daily Mail.

Марсохід Opportunity приземлився в кратері Ігл на плато Мерідіана на Марсі в січні 2004 року. У червні 2018 року він припинив свою роботу через сильну пилову бурю на Червоній планеті, яка заблокувала сонячне світло, що досягало сонячних панелей марсохода. NASA намагалася відновити роботу колісного робота, але безуспішно, і місія була офіційно завершена в лютому 2019 року. Марсохід Opportunity надіслав на Землю величезну кількість фотографій поверхні Червоної планети, і деякі з них досі з’являються в соціальних мережах.

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Уорінг опублікував у соціальній мережі Х фотографію, зроблену марсоходом Opportunity. Він стверджує, що об"єкт незвичайної форми є "інопланетним зброєю" Фото: NASA

Скотт Уорінг опублікував у соціальній мережі Х фотографію, зроблену марсоходом Opportunity ще у 2014 році. На ній, за твердженням Уорінга, зображено "інопланетну зброю", і цей предмет є "доказом того, що NASA відправила марсохід на Червону планету для пошуку інопланетних технологій". При цьому Уорінг стверджує, що решту фотографій з Марса, на яких також видно "інопланетні технології", NASA видалило з загального доступу. Уорінг припускає, що ця "зброя" має довжину приблизно 30 см.

За словами Ворінга, цей предмет є "доказом того, що NASA відправила марсохід на Червону планету для пошуку інопланетних технологій" Фото: solar-system

Однак деякі користувачі соціальної мережі Х заявили, що, найімовірніше, це просто камінь химерної форми. Також користувачі жартують, що ця "зброя" призначена для людських рук, тож навіщо вона інопланетянам?

З огляду на те, що NASA не підтверджує існування позаземного розумного життя, а також поки що немає жодних ознак сучасного, навіть найпростішого, життя на Марсі, це все-таки звичайний камінь. Цей випадок є ще одним прикладом парейдолії.

Парейдолія — це зорова ілюзія, під час якої наш мозок бачить у неживих об’єктах знайомі образи, найчастіше людські обличчя чи фігури, а також предмети чи тварин.

Уорінг уже близько десяти років ділиться фотографіями каменів химерної форми на Марсі. У 2016 році він заявив, що виявив на фотографії, зробленій Opportunity, "черевик". Уорінг припустив, що це "взуття позаземного солдата, який воював на Марсі". Вважається, що це ще один камінь незвичайної форми.

У 2016 році Уорінг заявив, що виявив на фотографії, зробленій "Оппортьюніті", "черевик". Уорінг припустив, що це "взуття позаземного солдата, який воював на Марсі" Фото: solar-system

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