Загадковий шум турбує людей по всьому світу вже 50 років: вчені з’ясували його причину

Незрозумілий низькочастотний звук чують близько 2 % людей у всьому світі, починаючи з 1970-х років. Вчені вважають, що цей шум не пов’язаний із зовнішніми джерелами звуку, а його причина лежить набагато ближче до людей, ніж можна собі уявити.

З початку 1970-х років люди в різних регіонах планети почали повідомляти про те, що вони почали чути незрозумілий низькочастотний звук, якого не чують інші. Протягом понад 50 років висувалися різні теорії щодо походження дивного шуму. Нове дослідження вчених із Німеччини та Норвегії, опубліковане в журналі PLOS One, припускає, що джерело загадкового шуму знаходиться у вухах, пише ScienceAlert.

Незрозумілий низькочастотний звук чують близько 2 % людей у всьому світі, починаючи з 1970-х років. Раніше вчені припускали, що цей шум, якого не чують інші люди, може походити від промислових підприємств, природних процесів на Землі та навіть бути пов’язаним із підвищеною чутливістю до звуків у деяких людей.

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Люди, які чують дивний шум у вухах, описують його як постійний низькочастотний звук, схожий на монотонне гудіння. У деяких випадках цей шум з’являється і зникає.

Багато досліджень не виявили очевидної причини появи загадкового шуму, і автори нового дослідження вирішили перевірити найпопулярніші теорії експериментальним шляхом. Для цього вони залучили до дослідження людей, які чують дивний звук.

Перша теорія полягала в тому, що люди, які чують шум, мають надзвичайно чутливий низькочастотний слух. Друга теорія полягає в тому, що люди чують звук, який утворюється як побічний продукт роботи вушної раковини. Це головний орган слуху, розташований у внутрішньому вусі. Однак тести не підтвердили ці теорії.

Тому вчені дійшли висновку, що загадковий шум — це невідома форма низькочастотного тинітусу. Це відчуття шуму, дзвону або гулу у вухах за відсутності зовнішнього джерела звуку. Вчені не знають, що викликає тинітус, і ліків від нього не існує.

Вчені вважають, що в більшості випадків низькочастотний шум у вухах створює сама слухова система тих людей, які його чують. Тобто джерело дивного звуку часто може знаходитися всередині слухової системи, а не у зовнішньому світі.

Ця ідея не нова, але її здебільшого ігнорували на користь зовнішніх джерел звуку. Можливо, це пов’язано з тим, що шум у вухах зазвичай сприймається як високочастотний звук, або, можливо, тому, що низькочастотні звуки легше інтерпретувати як зовнішні, а не внутрішні.

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