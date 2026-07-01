Новий план NASA щодо бази на Місяці: полетить марсіанський робот із ядерним двигуном (фото)

Керівництво NASA детальніше розповіло про те, як відбуватиметься підготовка до будівництва першої місячної бази у 2029 році.

У вівторок, 30 червня, на прес-конференції керівники NASA оголосили про місячні безпілотні місії, покликані допомогти у створенні бази на Місяці в рамках програми "Артеміда", пише Phys.

NASA планує розпочати будівництво першої бази на Місяці у 2029 році в рамках програми "Артеміда". Планується побудувати кілька житлових і лабораторних модулів для астронавтів, пристрої зв’язку та навігації, джерела енергії, а також стартовий і посадковий майданчики в районі південного полюса Місяця. Там є багато водяного льоду, який можна використовувати для отримання питної води, кисню для дихання та водню. Останні два елементи можна використовувати для створення ракетного палива на місці.

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У NASA заявили, що три американські компанії — Astrobotic, Firefly Aerospace та Intuitive Machines — за допомогою своїх посадкових модулів і місяцеходів мають провести дослідження місячної поверхні, а також випробувати нові технології, необхідні для створення місячної бази. Космічне агентство заплатить за ці місії майже 600 мільйонів доларів.

У NASA заявили, що три американські компанії — Astrobotic, Firefly Aerospace та Intuitive Machines — за допомогою своїх посадкових модулів і місяцеходів мають провести дослідження місячної поверхні, а також випробувати нові технології, необхідні для створення місячної бази Фото: solar-system

До 2029 року NASA сподівається запустити до 20 таких місій, і ці зусилля є частиною планів щодо використання роботизованих апаратів для створення інфраструктури, якою зрештою зможуть користуватися астронавти на Місяці.

Цього року на Місяць має полетіти посадковий модуль Griffin 1 компанії Astrobotic, оснащений новітніми технологіями від NASA. Контракти з компаніями Firefly Aerospace та Intuitive Machines передбачають використання їхніх посадкових модулів Blue Ghost та Nova C відповідно у місіях на Місяць у найближчі кілька років.

Голова NASA Джаред Айзекман також заявив, що на Місяць відправлять марсохід PROMISE, який використовували на Землі для випробування нових технологій для роботів-дослідників на Марсі. Цей марсохід працює на радіоізотопному термоелектричному генераторі, який перетворює тепло від розпаду радіоактивного матеріалу на електрику. Таким чином, йому не знадобиться сонячне світло для роботи. Це важлива перевага на Місяці, де в більшості місць спостерігаються тривалі періоди темряви. PROMISE проводитиме на Місяці такі самі дослідження, як це роблять марсоходи на Червоній планеті.

Голова NASA Джаред Айзекман також заявив, що на Місяць відправлять марсохід PROMISE, який використовували на Землі для випробування нових технологій для роботів-дослідників на Марсі Фото: solar-system

На створення бази на Місяці NASA виділило 20 мільярдів доларів. Будівництво може тривати кілька років.

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