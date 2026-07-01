Астронавти NASA відремонтували головну "руку" МКС: без неї люди на орбіті не виживуть (фото)

Роботизований маніпулятор Canadarm2 вийшов з ладу наприкінці травня. Двоє астронавтів NASA за 7 годин у відкритому космосі замінили поламану деталь.

Головна "рука" Міжнародної космічної станції (МКС) Canadarm2 працює вже 25 років, хоча її термін експлуатації розрахований на 15 років. Вчетверте в історії астронавти ремонтували пошкоджений роботизований маніпулятор. Він має надзвичайно важливе значення для життя та роботи астронавтів на орбіті, пише Space.

Астронавти NASA Крістофер Вільямс і Джессіка Мейр під час виходу у відкритий космос 30 червня провели ремонт головної "руки" МКС Canadarm2. Наприкінці травня було виявлено, що її "зап’ястя" працює неправильно і потрібно замінити зламаний шарнір. На щастя, на космічній станції були запасні деталі для Canadarm2, тож астронавти змогли виконати ремонт і замінили шарнір на новий. Вся ремонтна операція тривала 7 годин. У підсумку "рука" МКС знову працює нормально.

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18-метровий роботизований маніпулятор Canadarm2 регулярно використовується з моменту його встановлення на МКС у квітні 2001 року Фото: solar-system

18-метровий роботизований маніпулятор Canadarm2 регулярно використовується з моменту його встановлення на МКС у квітні 2001 року. Це був четвертий випадок, коли астронавтам довелося його ремонтувати.

Астронавти NASA Крістофер Вільямс і Джессіка Мейр під час виходу у відкритий космос 30 червня провели ремонт головної "руки" МКС Canadarm2 Фото: solar-system

Canadarm2 є найважливішою частиною МКС. Маніпулятор дає змогу здійснювати технічне обслуговування орбітальної станції, переміщувати корисні навантаження та допомагає астронавтам під час виходу у відкритий космос. Але що ще важливіше, він захоплює вантажні космічні кораблі та допомагає стикувати їх із МКС. Canadarm2 має критично важливе значення для життя та роботи екіпажу космічної станції, адже вантажні космічні кораблі доставляють астронавтам продукти харчування, обладнання та інші припаси.

Canadarm2 є найважливішою частиною МКС Фото: solar-system

Це був другий вихід у відкритий космос для Вільямса і п’ятий для Меїр. Вільямс провів у космосі загалом 14 годин і 22 хвилини, а Меїр — 36 годин і 6 хвилин.

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