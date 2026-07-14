Солнце окружают мертвые звезды: они скрывались у всех на виду

Это открытие показывает, что даже в близком к нам участке космоса все еще можно обнаружить сюрпризы, говорят ученые.

Астрономы обнаружили четыре неизвестных ранее белых карлика, которые находятся в радиусе 65 световых лет от нас. Они входят в состав двойной системы, где также есть красный карлик – более крупная и яркая звезда. Именно эти звезды не давали обнаружить скрытых белых карликов, или мертвые звезды. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

Белые карлики называют мертвыми звездами из-за их происхождения. Это остатки звезд похожих на Солнце, которые закончили свою жизнь. Белые карлики тусклые, имеют размер Земли, а потому их сложно обнаружить.

Красные карлики – это более массивные звезды, которые все же меньше Солнца и не такие яркие. Но их свет может затмить собой белых карликов, если обе звезды существуют в двойной системе. А так бывает очень часто, ведь большинство звезд в Млечном Пути существуют парами. Астрономы говорят, что легче обнаружить одиночные белые карлики в окрестностях Солнца.

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Существующие модели показывали, что в радиусе примерно 65 световых лет от Солнца должны существа 4-5 белых карликов в двойной системе, но десятилетия их не могли найти. Теперь же с помощью космического телескопа Хаббл астрономы нашли как раз 4 белых карлика, как и предсказывали модели. Это удалось сделать благодаря наблюдению за тем, как невидимый белый карлик своей гравитацией заставляет красный карлик колебаться.

Одна из двойных систем, G 203-47, оказалась особенно загадочной. Несмотря на то, что она находится всего в 25 световых годах от Солнца, потребовалось 27 лет, после обнаружения первых признаков скрытого белого карлика, чтобы найти мертвую звезду. Сейчас это девятый по близости к Солнцу белый карлик.

Другая двойная система, G 203-47, необычна тем, что красный карлик вращается вокруг своей оси со скоростью более 100 земных дней, а вокруг белого карлика — со скоростью 14,9 дней. Обычно гравитационные силы синхронизируют эти движения. Но красный карлик вращается слишком медленно, чтобы это произошло.

Четыре новых белых карлика позволили астрономам обновить список мертвых звезд в окрестностях Солнца.

Это открытие показывает, что даже в близком к нам участке космоса все еще можно обнаружить сюрпризы, говорят ученые. При этом исследователи считают, что в близком к нам космосе может существовать примерно 10 дополнительных двойных систем, состоящих из белого карлика и красного карлика. Но их нужно еще обнаружить.

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