Как фараон Рамсес II: археологи древним методом создали мумию современного человека (фото)

Автор научно-популярных книг описал случай, когда археологи-экспериментаторы с помощью методов древних египтян создали точную копию древней мумии из тела современного человека.

Есть тип археологов, которые используют необычный подход к пониманию прошлого. Археологи-экспериментаторы воспроизводят то, как люди делали что-то в прошлом, используя методы, которые они воссоздают на основе археологической информации. Автор научно-популярных книг Сэм Кин описал случай, когда двое экспериментаторов использовали древние методы для мумификации человеческого тела. Они пытались понять, как происходил этот процесс в Древнем Египте, пишет Live Science.

В 1994 году двое американцев, специалист по анатомии Боба Брайер и египтолог Рон Уэйд создали мумию современного человека с помощью древнеегипетских методов. Уже 32 года она хранится в металлическом гробу при комнатной температуре. Ученые два раза за эти годы проверяли ее состояние и говорят, что она такая же, как мумии фараонов Египта.

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Как создать мумию из Древнего Египта?

Для эксперимента ученые взяли тело умершего 76-летнего мужчины, который пожертвовал свое тело науке. Для чистоты эксперимента использовались копии инструментов и материалов из Древнего Египта.

Известно, что египтяне удаляли мозг человека перед процессом мумификации. Ученые залили воду в нос трупа, а затем с помощью стержня превратили мозг в кашу. После этого мозг вылился через нос.

Известно, что мозг в Древнем Египте выбрасывали, но внутренние органы сохраняли. Поэтому ученые извлекли из трупа и селезенку, печень, желчный пузырь, легкие и кишечник. Самой сложной частью было отделение легких от сердца. Его оставили в теле, ведь египтяне делали так же.

После удаления органов ученые очистили брюшную полость пальмовым вином и миррой, а затем положили в череп ладан. Это был важный ритуал в Древнем Египте для подготовки тела к загробной жизни. Также это помогало уничтожить микробы и скрыть неприятные запахи.

Затем экспериментаторы удалили воду из тела с помощью минерала натрон, который можно найти в Египте. Натрон, как губка впитывает влагу из плоти, делая ее слишком сухой для размножения бактерий и организмов, способствующих гниению.

Мумия фараона Рамсеса II Великого Фото: Live Science

Загадка мумий Древнего Египта решена

В своей лаборатории Брайер и Уэйд поместили органы в специальные емкости и удалили из них влагу с помощью натрона. Тело хранили при температуре 40 градусов Цельсия, используя осушители воздуха, чтобы имитировать египетский воздух. Через пять недель ученые получили настоящую мумию. Брайер говорит, что тело человека было почти точной копией мумии фараона Рамсеса II Великого. Учитывая внешний вид мумии через пять недель ученые пришли к выводу, что именно процесс мумификации, а не время, создал те культовые мумии, которые мы знаем сегодня.

Процесс обезвоживания сделал конечности жесткими, как ветви деревьев, а вес мумии снизился с 85 кг до 36 кг. Из них 14 кг представляли собой извлеченные органы. Высушенные органы помогли решить одну загадку египетской мумификации. В Древнем Египте органы обычно помещали в погребальные сосуды с узкими горлышками, настолько узкими, что казалось невозможным поместить внутрь крупные органы. Но они настолько высохли с помощью натрона, что легко поместились в подобный сосуд.

Брайер и Уэйд покрыли тело маслами лотоса, кедра и пальмы, как это делали древние египтяне. После этого они обернули тело льняными бинтами. Еще три месяца мумия хранилась в сухом помещении, в результате чего ее вес снизился до 23 кг. После этого мумию обернули еще нескольким слоями льняной ткани.

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