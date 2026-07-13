Связь между мирами: в Египте обнаружили гробницы с десятками золотых "языков" (фото)

Египетские археологи провели раскопки на одном из известных археологических памятников, где обнаружили 18 гробниц, созданных в разные периоды истории.

Археологи обнаружили 18 гробниц во время раскопок на археологическом памятнике Марина-эль-Аламейн, где 2000 лет назад существовал процветающий портовый город Леукаспис. Гробницы относятся к разным периодам поздней истории Древнего Египта. Одной из главных находок считаются 24 золотых "языка", обнаруженные в гробницах, пишет Live Science.

Древнеегипетские гробницы обнаружили на территории археологического памятника, который находится в 100 км от Александрии на берегу Средиземного моря. Эти гробницы относятся как к периоду правления в Египте династии Птолемеев (322–30 гг. до н.э.), когда страной правили потомки одного из полководцев Александра Македонского, так и к периоду, когда Египет был провинцией Римской империи (30 г. до н.э. – 395 г. н.э.) после смерти царицы Клеопатры VII.

Відео дня

По словам археологов, 11 гробниц были высечены глубоко в земле, а 7 располагались ближе к поверхности. В гробницах было обнаружен много артефактов, в частности 24 золотых "языка", которые, вставляли в рты мумий. Древние египтяне считали золото плотью богов и верили, что золотые "языки", по сути слитки золота, могут помочь умершим общаться с богами в загробной жизни. По словам ученых, золотые "языки" являются погребальными амулетами, и такая практика была распространенной в Древнем Египте. Один из золотых "языков" имеет форму "Глаза Гора". Гор был древнеегипетским богом неба с головой сокола. Амулеты в форме его глаза использовались для защиты от зла.

В гробницах было обнаружен много артефактов, в частности 24 золотых "языка", которые, вставляли в рты мумий Фото: Live Science

В одной из гробниц археологи обнаружили гранитный гроб длиной 2,5 метра. В нем были найдены скелеты двух человек. Хотя в Древнем Египте людей часто мумифицировали, неясно, подвергались ли эти умершие люди мумификации.

В одной из гробниц археологи обнаружили гранитный гроб длиной 2,5 метра. В нем были найдены скелеты двух человек Фото: Live Science

Также археологи нашли неполную статую греческой богини любви и плодородия Афродиты. Во времена династии Птолемеев греческая религия становилась все более популярной в Египте.

Археологи нашли неполную статую греческой богини любви и плодородия Афродиты Фото: Live Science

Еще археологи обнаружили в одной из гробниц жертвенный алтарь с основанием, на котором была высечена форма двери. Это один из старейших и наиболее узнаваемых элементов древнеегипетской погребальной архитектуры. В традиционных египетских верованиях эта дверь символизировала связь между миром живых и мертвых.

Археологи обнаружили в одной из гробниц жертвенный алтарь с основанием, на котором была высечена форма двери Фото: Live Science

Другие новости науки